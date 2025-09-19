Nowe informacje ws. śmierci Rynkowskiej. Chodzi o przesłuchanie wokalisty

Nie żyje Edyta Rynkowska. 52-letnia żona Ryszarda Rynkowskiego została znaleziona martwa w mieszkaniu. Jak poinformował serwis Pudelek.pl, na podstawie informacji uzyskanych od rzecznika prasowego Prokuratora Okręgowego w Toruniu,18 września zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego – Edyta Rynkowska. Ciało kobiety około godz. 15.30, w mieszkaniu w Brodnicy miał odnaleźć członek rodziny. Z informacji uzyskanych przez portal wynika, że na poniedziałek, na godz. 9.00 planowana jest sekcja zwłok żony piosenkarza.

W rozmowie z Plejadą Izabela Oliver z Prokuratury Okręgowej w Toruniu przekazała więcej informacji nt. okoliczności tragedii. – Wczoraj na miejscu była policja, prokurator i lekarz, który stwierdził zgon i na tamten moment wykluczył udział osób trzecich. Były przeprowadzone oględziny miejsca ujawnienia zwłok, jak i samych zwłok. Zewnętrzne. Natomiast lekarz nie poda przyczyny zgonu, jeśli nie będzie oględzin wewnętrznych, czyli popularnie mówiąc – sekcji – wskazała rzecznik Izabela Oliver.

Okazuje się w mieszkaniu, oprócz Edyty Rynkowskiej, przebywał jedynie Ryszard Rynkowski. Artysta ma zostać przesłuchany jeszcze w piątek. – Trudno mi powiedzieć, czy dzisiaj się jakiekolwiek jeszcze informacje pojawią. Na pewno się pojawią w poniedziałek. Po sekcji na pewno nowe ustalenia – dodała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Toruniu.

Małżeństwo Rynkowskich. Razem od prawie 20 lat

Edyta Rynkowska tworzyła małżeństwo z Ryszardem Rynkowskim od 2006 r. Wcześniej była jego wielką fanką i przychodziła na wiele koncertów. Choć dzieliła ich 22-letnia różnica wieku, wytrwali w związku wiele lat. Przeszli wspólnie sporo kryzysów osobistych i wizerunkowych muzyka. Żona pomogła przebrnąć Rynkowskiemu m.in. przez załamanie nerwowe w 2016 roku, a także trwała przy nim po tym, jak mierzył się z zasłużoną krytyką w związku z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu.

Poprzednia żona piosenkarza, Hanna, zmarła w 1996 roku. Artysta ma córkę z pierwszego małżeństwa, a z Edytą nie żyje Rynkowską doczekał się syna, Ryszarda juniora, który przyszedł na świat w 2008 roku.

17-latek pożegnał mamę w mediach społecznościowych, publikując jej biało-czarne zdjęcie.

"Kocham Cię, Mamo" – napisał krótko.

