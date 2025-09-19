Nie żyje żona znanego piosenkarza. Sprawę bada prokuratura

Jak poinformował serwis Pudelek.pl, na podstawie informacji uzyskanych od rzecznika prasowego Prokuratora Okręgowego w Toruniu,18 września zmarła żona Ryszarda Rynkowskiego – Edyta Rynkowska. Ciało kobiety około godz. 15.30, w mieszkaniu w Brodnicy miał odnaleźć członek rodziny. Z informacji uzyskanych przez portal wynika, że na poniedziałek, na godz. 9.00 planowana jest sekcja zwłok żony piosenkarza.

Nie żyje Edyta Rynkowska. Żona Ryszarda Rynkowskiego miała 52 lata

"Tak, potwierdzam, że chodzi o o Edytę Rynkowską, żonę pana Ryszarda Rynkowskiego. Na miejscu zdarzenia oczywiście były przeprowadzone czynności w niezbędnym zakresie. Na miejscu była policja, był prokurator. Przeprowadzono oględziny miejsca ujawnienia zwłok jak i oględziny zewnętrzne zwłok. Na tę chwilę wykluczamy udział osób trzecich. Natomiast zwłoki zostały zabezpieczone do sekcji. Sekcja zostanie przeprowadzona w poniedziałek o godzinie 9.00. Wyniki tej sekcji pozwolą na ustalenie przyczyny śmierci" – przekazała rzecznik prokuratury Izabela Oliver w rozmowie z Pudelkiem.

Edyta Rynkowska tworzyła małżeństwo z Ryszardem Rynkowskim od 2006 r. Wcześniej była jego wielką fanką i przychodziła na wiele koncertów. Choć dzieliła ich 22-letnia różnica wieku, wytrwali w związku wiele lat. Przeszli wspólnie sporo kryzysów osobistych i wizerunkowych muzyka. Żona pomogła przebrnąć Rynkowskiemu m.in. przez załamanie nerwowe w 2016 roku, a także trwała przy nim po tym, jak mierzył się z zasłużoną krytyką w związku z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu.

Poprzednia żona piosenkarza, Hanna, zmarła w 1996 roku. Artysta ma córkę z pierwszego małżeństwa, a z Edytą nie żyje Rynkowską doczekał się syna, Ryszarda juniora, który przyszedł na świat w 2008 roku.

17-latek pożegnał mamę w mediach społecznościowych, publikując jej biało-czarne zdjęcie.

"Kocham Cię, Mamo" – napisał krótko.

