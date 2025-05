"Kocham tę naszą Polskę". Mróz wystąpił w TV Republika

Piotr Mróz to aktor znany przede wszystkim z serialu "Gliniarze". Jest także zwycięzcą 12. edycji "Tańca z Gwiazdami". Celebryta nie ukrywa, że jest osobą wierzącą. – Pamiętajcie, żeby w październiku w sposób szczególny pokłonić się Maryi – zachęcał kiedyś. W przeszłości relacjonował też w sieci pielgrzymkę do Częstochowy.

Teraz Mróz pojawił się w sobotnim wydaniu programu "#Wstajemy!" Telewizji Republika, gdzie opowiadał o podróżach. Podczas wstępu przyznał, że dzięki pracy, jaką wykonuje, może polować na wyjazdowe okazje.

"Zacząłbym od Polski"

– Moja praca pozwala mi na planowanie wakacji z dnia na dzień, bo u mnie jest nieregularny tryb pracy. To dla mnie sposób, by złapać fajną okazję. Mogę pozwolić sobie na spontaniczne działanie, że wchodzę, widzę ofertę i lecę – ujawnił.

– Jeśli ktoś liczy na pięciogwiazdkowy hotel i wygodę, to wiadomo, że za ten luksus trzeba zapłacić. Ja jestem minimalistą i lubię obcowanie z naturą – namiot, plecak, trochę jedzenia i wyruszam, a gdzie się zatrzymam, tam śpię. Lubię eksplorować, bo chcę zobaczyć jak najwięcej, a hotel stanowi dla mnie miejsce tylko do jedzenia i przespania się. Oby nie chodziły szczury, nie gryzły karaluchy i żeby nikt mi niczego nie ukradł – to jest dla mnie wystarczające – przekonywał widzów Republiki.

Piotr Mróz wskazał, że choć podróżuje poza granice Polski, to jako patriota poleca zwiedzenie własnego kraju. – Jestem dużym, lokalnym patriotą, kocham tę naszą Polskę. Jest tu bardzo dużo pięknych miejsc, które w żaden sposób nie ustępują naszym wyobrażeniom na temat pięknych plaż i egzotycznych miejsc. Jeżeli ktoś ma możliwość, to zacząłbym od naszego kraju – zalecił aktor. Na koniec wspomniał też, że podczas wakacji warto odpocząć od telefonu komórkowego.

