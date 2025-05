Polski aktor na wakacjach w Algierii. Dostał obstawę służb

Swoją podróż do północnej Afryki Nowicki relacjonuje na Instagramie. Początkowo wyprawa przebiegała spokojnie. Okazuje się, że po kilku dniach obecność Polaka w Algierii, lokalne służby bezpieczeństwa podjęły pewną decyzję.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa, podróżnikom z Polski przydzielono eskortę. "Trzy dni podróżowaliśmy sami. Po tym okresie służby zorientowały się o naszej obecności w Algierii. Przydzielono nam ochronę – dla naszego bezpieczeństwa i zrobiło się zabawnie... a czasem smutno... a czasem irytująco... czasem sympatycznie... czasem smutno..." – relacjonował na swoim profilu Łukasz Nowicki. Wśród opublikowanych zdjęć, jest fotografia mundurowego z bronią.

Nowicki podkreślił, że żandarmi byli bardzo uprzejmi. Przyznał, że cała sytuacja, choć zaskakująca, była wynikiem troski o zagranicznych turystów, a nie chęcią ich kontrolowania. "Przemiła żandarmeria. To przecież nie jest wina tych chłopaków, zamykająca skrzyżowania, czasem blokująca ruch w miasteczkach" – dodał prowadzący teleturniej "Postaw na milion".

Przyznał, że Algieria zrobiła na nim ogromne wrażenie. "Dziwna ta Algieria... cudowna!!!" – podsumował.

Powrót do śniadaniówki TVP

Jesienią 2024 roku, po głośnych zwolnieniach, Łukasz Nowicki wrócił do prowadzenia programu "Pytanie na Śniadanie". Przed zmianą władzy w grudniu 2023 r. odszedł z programu. w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem dla Świata Gwiazd, Nowicki opowiedział o kulisach odejścia ze śniadaniówki TVP . – Zaczyna ci to przychodzić zbyt łatwo, zaczyna ci przeszkadzać pewna estetyka, nagle masz prawie 50 lat, już może nie chcesz być tak pastelowo ubrany, może już nie chcesz sadzić kwiatów. (...) Przed świętami są te same rozmowy, przed Nowym Rokiem te same. Zaczynasz się nudzić – opowiadał.

