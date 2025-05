Wielkie zmiany w hitowym show? "Pewni posad są nieliczni"

Programy "The Voice of Poland", "The Voice Kids" i "The Voice Senior" wrócą na antenę po wakacjach. TVP planuje duże zmiany w jury. Przez lata w roli trenerów widzowie zobaczyli m.in. Kayah, Edytę Górniak, Justynę Steczkowską, Natalię Kukulską, Patrycję Markowską, Marię Sadowską, Marylę Rodowicz, Sylwię Grzeszczak czy Kamila Bednarka. Według informacji Pudelka, nie ma co liczyć na powrót tych gwiazd. TVP nie chce serwować widzom "odgrzewanego kotleta".

"Decydentom w TVP zamarzyło się odświeżenie składu jury maksymalnie, jak to tylko możliwe, bo doświadczenie pokazuje, że przecież nic tak nie tchnie nowego życia w program, jak popularne nazwiska. Te tym razem powinny być z topu, mieć dużą charyzmę i wzbudzać duże zainteresowanie" – czytamy. – Nie ma mowy o bezbarwnych ciociach "dobra rada", które się uśmiechają i nie mają nic ciekawego do powiedzenia, powtarzając tylko wyświechtane frazesy, i piosenkarzach nudziarzach – mówi nam osoba z produkcji – przekazał informator portalu.

Wielu już było w jury. "Mała pula gwiazd"

Personalia powinny zostać ustalone do końca maja. – Nie wiadomo, w jakim stopniu uda się spełnienie tego planu, bo rozmowy z nowymi artystami są dość trudne. Po pierwsze, jest już mała pula gwiazd, z której można wybierać, bo wiele gwiazd zatrudniliśmy. A ci, którzy by się nadawali, cóż... Albo z góry odrzucają ofertę, bo nie chcą brać udziału w tego typu rozrywce, albo rzucają zaporową stawkę i nie chcą zejść z ceny. Do tego dochodzą osoby, które od dawna mają inne zobowiązania wykluczające udział w "The Voice". Kiedyś łatwiej się obsadzało wolne fotele. Gdyby telewizja nie była w stanie likwidacji i oferowała większy budżet, byłoby dużo łatwiej. A tak? Mniejsza kasa niż kiedyś, mniejsza pula gwiazd... Produkcji spędza to sen z powiek – zdradza źródło Pudelka.

Wiadomo jednak, że o swoją pozycję nie muszą obawiać się "weterani" programu, tacy jak Cleo oraz duet Tomsona i Barona. – Oni tak wrośli w ten format, że są już jego ikonami. Nawet w TVP nikt nie chce ich zwalniać – dodaje osoba z produkcji. Dodatkowo pewny swojego miejsca powinien być raczej Robert Janowski w "The Voice Senior".

Czytaj też:

Kolejne miliony od państwa dla TVP i Polskiego Radia