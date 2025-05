Kolejne miliony od państwa dla TVP i Polskiego Radia

Pomimo zapewnień, które składali dziś rządzący, gdy byli w opozycji, 3 mld zł z kasy państwa nie jest przeznaczane na onkologię (chodziło o pieniądze, które w czasie rządów PiS trafiały do TVP). Od początku 2025 roku TVP otrzymała 650 mln zł z dotacji budżetowych, a Polskie Radio niecałe 130 mln zł. W zeszłym roku do TVP trafiło z dotacji prawie 1,7 mld zł, a do Polskiego Radia ponad 285 mln zł – wylicza portal Wirtualne Media.

Serwis podał, że Telewizja Polska w kwietniu podpisała umowę dotycząca 300 mln zł dotacji z budżetu państwa. Polskie Radio poinformowało o pozyskaniu środków finansowych od Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 54,660 mln zł.

W roku 2023 do Telewizji Polskiej trafiło 2,67 mld zł z abonamentu RTV i rekompensaty abonamentowej (rekompensata wynosiła 2,35 mld zł). Była to suma rekordowa. Pod koniec 2023 roku prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 rok, która przewidywała 2,95 mld zł rekompensaty dla Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i rozgłośni regionalnych.

Opłata audiowizualna zastąpi abonament RTV?

Każdy, kto zarejestrował odbiornik radiowy oraz telewizor musi uiszczać opłatę abonamentową. Należy ją wpłacić do 25. dnia każdego miesiąca. W przypadku braku wniesienia opłaty, użytkownikowi grozi nałożenie kary. To, czy ktoś posiada telewizor lub radio, które nie zostały zarejestrowane kontroluje Poczta Polska. Co ważne, nie ma obowiązku wpuszczenia kontrolera do swojego mieszkania.

Jak informują media, rząd ma rozważać zlikwidowanie abonamentu rtv i w zamian wprowadzić opłatę audiowizualną. Miałaby ona znaczącą uprościć kwestię finansowania mediów publicznych, jednocześnie zwiększając kwotę środków, jaką otrzymywałyby TVP oraz Polskie Radio. Opłata miałaby bowiem być obowiązkowa dla wszystkich uzyskujących dochody Polaków i pobierana automatycznie przez Urzędy Skarbowe.

Na razie nie wiadomo, w jakiej wysokości byłaby opłata audiowizualna. Na pewno zwolnieni z jej wnoszenia byliby bezrobotni, osoby ubogie, uczniowie i młodzież do 26. roku życia, osoby z niepełnosprawnościami (np. głuchoniemi), renciści, osoby zarabiające mniej niż minimalne wynagrodzenie (z wyjątkiem rolników i przedsiębiorców) oraz seniorzy powyżej 75. roku życia.

Czytaj też:

TVP miało dać sztabom odpowiedź. Stanowski: Oczywiście było to kłamstwoCzytaj też:

TVP ujawniła dane finansowe. Cięcie wydatków na misję publiczną