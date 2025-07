Świątek uderza w polskich dziennikarzy. "Mam nadzieję, że po prostu dadzą mi spokój"

W sobotę Iga Świątek pokonała 6:0, 6:0 Amerykankę Amandę Anisimovą i została mistrzynią Wimbledonu. To szóste wielkoszlemowe zwycięstwo polskiej tenisistki. Świątek jest pierwszą Polką, która wygrała Wimbledon. W przeszłości w finale grały Jadwiga Jędrzejowska i Agnieszka Radwańska.

Iga Świątek gorzko o polskich dziennikarzach. Ma do nich apel

Podczas konferencji prasowej po spektakularnym zwycięstwie, polska tenisistka opowiedziała o towarzyszącej jej presji. Jak wyjaśniała, sportowcy nie mogliby spokojnie pracować, gdyby uczestniczyli w medialnym szumie, dlatego muszą się od niego maksymalnie dystansować.

– Cóż, szczerze mówiąc, chodzi o to, że my, jako osoby publiczne i jako sportowcy, nie możemy tak naprawdę reagować na wszystko, co się dzieje. Musimy skupić się na sobie. Oczywiście czasami jest łatwiej, czasami trudniej – zaczęła.

Po tym zdaniu przeszła do krytyki polskich mediów i zwróciła uwagę, jak komentowano pracę jej zespołu. Zaznaczyła, że ma nadzieję, że sobotni sukces pozwoli jej się uwolnić od komentarzy podważających ich kompetencje.

– Na pewno przez ostatnie miesiące sposób, w jaki polskie media traktowały mnie i mój zespół, nie był zbyt przyjemny. Mam nadzieję, że po prostu dadzą mi spokój i pozwolą mi wykonywać swoją pracę, bo widać, że wiemy, co robimy i widać, że mam wokół siebie najlepszych ludzi – podsumowała.

Polka zwyciężczynią Wimbledonu

Najlepsza polska tenisistka – pięciokrotna triumfatorka Wielkiego Szlema (cztery razy Rolland Garros, raz US Open) – najwyżej na Wimbledonie doszła w roku 2023 – do ćwierćfinału. Tym razem pobiła zatem swój rekord, a teraz stoi przed szansą historycznego zwycięstwa.

W 2012 roku do finału gry pojedynczej dotarła Agnieszka Radwańska. Po zaciętym pojedynku przegrała z Amerykanką Sereną Williams.

Wimbledon to jeden z czterech najważniejszych turniejów zawodowych rozgrywek tenisa, zarazem najstarszy i najbardziej prestiżowy. Rozgrywany jest na kortach trawiastych. Zawody rozgrywane są corocznie na przełomie lipca i sierpnia, czyli w połowie sezonu tenisowego. Podczas gdy standardowe turnieje trwają tydzień, wielka czwórka jest zawsze rozplanowana na dwa tygodnie. Ponadto, mężczyźni grają mecze nie do dwóch, lecz do trzech wygranych setów.

