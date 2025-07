Pałacowe menu

W sobotę 5 lipca córka ustępującego wkrótce prezydenta wzięła ślub w tamtejszej kaplicy. Choć do końca uroczystość była utrzymana w ścisłej tajemnicy, to do mediów dostało się już sporo szczegółów. Na przykład menu. „Goście mieli okazję spróbować dań współczesnej kuchni polskiej. Przystawki obejmowały mus z wędzonego pstrąga z kalarepką i piklowaną rzodkiewką oraz carpaccio z pieczonych buraków z musem z orzechów włoskich” – opisuje serwis plotkarski Pudelek. Daniem głównym była pierś z kaczki w sosie z rabarbaru podana z ziemniakami gratin i młodymi porzeczkami karmelizowanymi miodem akacjowym. Dla wegetarian przygotowano stek z kalafiora. Onet Kobieta wylicza, że menu na weselu córki Andrzeja Dudy to koszt od 390 do 430 zł za osobę. Dla wścibskich – szefowa Kancelarii Prezydenta Małgorzata Paprocka poinformowała, że „wszystkie koszty pokrył prezydent z prywatnych środków”.