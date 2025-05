Wielki sukces TV Republika. Wyprzedziła główny kanał TVN

W grupie ogólnej TVP1 uzyskało 7,15 proc. udziału w rynku, co oznacza wzrost z 6,79 proc. w kwietniu 2024 r. Drugie miejsce utrzymała telewizja Polsat – 6,76 proc. (spadek z 7,07 proc.). Co ciekawe, na trzecią pozycję w rankingu oglądalności w kwietniu awansowała TV Republika. Stacja zanotowała wzrost z 3,04 proc. do 6,27 proc. Tym samym Republika wyprzedziła główny kanał TVN, którego udział w rynku wyniósł 6,22 proc. (spadek z 7,01 proc.). Dalej są: TVP2 – 5,92 proc. (spadek z 7,03 proc.) oraz TVN24 – 5,79 proc. (spadek z 6,05 proc.).

Najnowsze dane Nielsen Media opublikował portal Press.pl.

Ranking oglądalności w kwietniu

W grupie komercyjnej 16-49 liderem oglądalności był TVN, który zanotował w kwietniu 7,62 proc. udziału w rynku wobec 8,59 proc. rok wcześniej. Na drugim miejscu znalazł się Polsat – wzrost z 7,46 proc. do 7,48 proc. TV Puls z wynikiem 4,8 proc. wyprzedziła główne anteny Telewizji Polskiej (TVP2 i TVP1). W tej grupie Republika zajmuje dziewiąte miejsce (2,87 proc.).

Coraz więcej Polaków ogląda telewizję przez internet. W kwietniu kategoria others unrecognized, czyli niezidentyfikowanych treści wideo (np. oglądanych na telewizorze treści z serwisów subskrypcyjnych poprzez aplikacje na Smart TV) stanowiła 12,15 proc. w grupie ogólnej (wzrost z 11,71 proc.), 20,65 proc. w grupie 16-49 (wzrost z 19,38 proc.) oraz 17,38 proc. w grupie 16-59 (wzrost z 16,09 proc.).

Debata w TV Republika

W kwietniu rekordową oglądalność przyniosła Republice debata prezydencka. Wzięli w niej udział: Grzegorz Braun, Artur Bartoszewicz, Szymon Hołownia, Marek Jakubiak, Sławomir Mentzen, Karol Nawrocki, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn, Adrian Zandberg i Marek Woch.

Debata w studiu Republiki odbyła się 14 kwietnia. Stacja tego dnia miała 12,28 proc. udziału w rynku w grupie wszystkich widzów.

Czytaj też:

Debaty prezydenckie przed pierwszą turą. Kto wypadł najlepiej?