Pierwsza taka para w tanecznym show. Polsat potwierdza

Już we wrześniu premiera kolejnej edycji hitowego show "Taniec z gwiazdami". Jak zawsze, ogromne emocje budzi lista uczestników programu. Polsat stopniowo ujawnia składy poszczególnych par. Stacja potwierdziła, że wioślarka Katarzyna Zillmann zatańczy w duecie z Janją Lesar. Kobiety stworzą pierwszą w historii programu żeńską parę.

Stacja Polsat w niedzielę opublikowała wpis, w którym potwierdziła doniesienia. "Katarzyna Zillmann zatańczy w parze z Janją Lesar! Janja to prawdziwa mistrzyni parkietu – w swoim dorobku ma m.in. zwycięstwo w prestiżowym turnieju w Blackpool oraz tytuł Mistrzyni Świata i Mistrzyni Polski w tańcach latynoamerykańskich! W naszym programie tańczyła z największymi gwiazdami, a obecnie jest także choreografką show. Czy razem z Kasią stworzą duet, który nas zaskoczy i zachwyci? Przekonamy się 14 września!" – brzmi zapowiedź.

Zillmann wolałaby unikać sukienek

Zillmann jest osobą homoseksualną. 30-latka z Torunia to wicemistrzyni olimpijska, mistrzyni świata oraz Europy. Tak opowiadała o swoim występie w programie: – Będzie to kobieta i bardzo się ekscytuje, bo będzie to pierwsza edycja, gdzie kobieta zatańczy z kobietą i mam nadzieję, że nie zrobię siary.

Wyznała, że chciałaby odejść od tradycyjnych, tanecznych strojów dla kobiet. – Fajna jest stylistka, więc mam nadzieję, że nie skrzywdzi mnie w jakiś dziwny sposób. […] Oj raczej nie, nie liczyłabym na sukienki, nie pasuje to do mojego charakteru – powiedziała Onetowi.

Janja Lesar jest dobrze znana widzom programu. "Na najbardziej rozpoznawalnym parkiecie w kraju zadebiutowała już w 2008 r., kiedy program był jeszcze emitowany na antenie TVN. Swoją taneczną przygodę kontynuowała także po przejściu show do Polsatu. W 2019 r. doprowadziła Damiana Kordasa do końcowego zwycięstwa, sięgając razem z nim po Kryształową Kulę. Wcześniej tańczyła m.in. z Popkiem, Dawidem Kwiatkowskim i Michałem Koterskim" – opisuje serwis Plejada.

