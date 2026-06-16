Nie żyje znana polska influencerka. Miała 34 lata

Agnieszka Kirchner, znana w mediach społecznościowych jako Aga in America, zmarła 14 czerwca po długiej walce z chorobą nowotworową. Polska influencerka miała 34 lata. Informację o jej śmierci przekazała w sieci jej bliska przyjaciółka Briana MacDowell Ross.

"Aga, Emily, moja droga przyjaciółko, jesteś tak bardzo kochana i będzie nam ciebie ogromnie brakować. Tak bardzo cię kocham – napisała na Facebooku.

Nie żyje Agnieszka Kirchner. Influencerka "Aga in America" miała 34 lata

Z opublikowanego wpisu wynika, że w maju stan zdrowia Agnieszki gwałtownie się pogorszył. Jeden z guzów doprowadził do niedrożności jelit, co wymagało hospitalizacji. Mimo leczenia kobieta zmarła 14 czerwca, pozostawiając troje dzieci, które po rozwodzie wychowywała samodzielnie.

Influencerka od lat zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Zdiagnozowano u niej zespół Li-Fraumeni – rzadką chorobę genetyczną, która znacząco zwiększa ryzyko rozwoju nowotworów i jest związana z mutacją genu TP53. W 2024 roku lekarze wykryli u niej raka jajnika w trzecim stadium zaawansowania, a wcześniej usłyszała również diagnozę guza mózgu.

Tragiczne doświadczenia dotknęły także jej rodzinę. Z powodu chorób nowotworowych zmarły wcześniej jej matka oraz siostra. Jak poinformowała Briana MacDowell Ross, badania wykazały, że żadna z córek Agnieszki nie odziedziczyła mutacji odpowiedzialnej za zespół Li-Fraumeni.

Agnieszka Kirchner przez wiele lat mieszkała w Stanach Zjednoczonych, gdzie prowadziła popularne profile w mediach społecznościowych, pokazując codzienne życie za oceanem. Jej kanał na YouTube obserwowało ponad 135 tysięcy subskrybentów. Po dłuższej przerwie wróciła do aktywności w sieci, by opowiedzieć o swojej chorobie i zwrócić się do internautów o wsparcie kosztownego leczenia. W kolejnych miesiącach sporadycznie informowała swoich obserwatorów o przebiegu terapii i stanie zdrowia.

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