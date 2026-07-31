Znany muzyk ogłasza nowy biznes. Podbija Mazury

Skolim, a właściwie Konrad Skolimowski to polski piosenkarz i aktor telewizyjny, okazjonalnie także freak fighter. Popularność przyniosło mu wydanie singla "Wyglądasz idealnie", którego teledysk uzyskał ponad 200 milionów wyświetleń w serwisie YouTube. Obecnie muzyk odbywa intensywną trasę koncertową. W sieci głośno jest o tym, że Skolim przemieszcza się między występami helikopterem, żeby wyrobić się w czasie. Potrafi zagrać nawet 60 koncertów w miesiącu. Muzyk, oprócz działalności artystycznej, jest również aktywny w biznesie. Jakiś czas temu, ku zdziwieniu fanów, otworzył kolejną inwestycję – własną stację benzynową.

Stacja paliw w Czeremsze cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na konkurencyjne ceny.

Nowy biznes Skolima. Muzyk rusza na podbój Mazur

Skolim rozwija swój biznes i właśnie zapowiedział otwarcie kolejnego punktu. Tym razem artysta poinformował, że już wkrótce na mapie Mazur pojawi się nowa stacja paliw sygnowana jego nazwiskiem. Informację przekazał podczas rozmowy z internetowym twórcą Lokkerem. – Zapraszam też do Olecka na stację Skolimową. Już możemy odliczać – zapowiedział wokalista.

Na razie nie ujawniono oficjalnych szczegółów inwestycji. Jak informują lokalne media, od pewnego czasu mieszkańcy spekulują, że nowa stacja może powstać przy ulicy Ełckiej, w miejscu, gdzie wcześniej działał punkt sprzedaży paliw.

To kolejny krok w realizacji planów biznesowych Skolima. Muzyk już wcześniej zdradzał, że chce stworzyć większą sieć stacji paliw. W trakcie transmisji na TikToku ujawnił, że prowadzi rozmowy dotyczące zakupu aż sześciu obiektów. Jak podkreślał, rozwój przedsięwzięcia opóźniają przede wszystkim kwestie formalne i procedury administracyjne.

– Sześć stacji w tym momencie zakupuję. Tyle, ile jest papierów, żeby to uruchomić, żeby to zaczęło się lać... Już dawno byłoby sześć czy siedem stacji, gdyby nie problemy z załatwianiem tych papierów od strony prawnej. Polski biznes to więcej dokumentów, ale to każdy z tym się boryka, wiecie, jak to funkcjonuje – mówił Skolim podczas transmisji na żywo.

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