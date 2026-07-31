Niepokojący komunikat o zdrowiu znanego muzyka. "Podjęliśmy decyzję"

O liderze zespołu Kult było głośno na początku grudnia 2025 roku z powodu jego niedyspozycji podczas koncertu w Zielonej Górze. W trakcie występu fani zaczęli opuszczać wydarzenie. Według relacji widzów, Kazik Staszewski śpiewał niewyraźnie i bełkotał. Media społecznościowe obiegły nagrania z imprezy. Po kilku dniach artysta zamieścił w mediach społecznościowych wpisy, z których wynikało, że jego stan zdrowia wyraźnie się pogorszył i trafił do szpitala na Teneryfie. W kwietniu, w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim, muzyk przyznał się do nadużywania alkoholu. Opowiedział też o pobycie na OIOMie i sytuacji zagrożenia życia, w której się znalazł. Ujawnił, że w Zielonej Górze wyszedł na scenę pod wpływem alkoholu, łamiąc tym samym zasady obowiązujące zespół. Po dłuższej przerwie, pod koniec lutego Kult powrócił do koncertowania.

Stan zdrowia Kazika Staszewskiego. Kult wydał komunikat

Teraz zespół Kult przekazał fanom ważną wiadomość dotyczącą swojej przyszłości. Muzycy poinformowali, że zamierzają ograniczyć liczbę koncertów i zmienić dotychczasowy sposób funkcjonowania. Powodem tej decyzji jest przede wszystkim troska o zdrowie Kazika Staszewskiego oraz chęć zadbania o jego kondycję. Artyści podkreślili jednak, że nie oznacza to zakończenia działalności ani pożegnania ze sceną. Wręcz przeciwnie – nowe zasady mają umożliwić zespołowi dalsze występy i pozwolić kontynuować koncertowanie przez kolejne lata.

"Jak wiecie, od końca ubiegłego roku wiele się u nas zmieniło. Przede wszystkim zmieniły się nasze priorytety. Najważniejsze jest dziś zdrowie i dobra forma Kazika. To właśnie dlatego zawieszona została jego współpraca przy wszystkich projektach poza Kultem. Chcemy zrobić wszystko, aby mógł jak najdłużej cieszyć się muzyką, a my razem z Wami – kolejnymi koncertami" – czytamy na wstępie komunikatu.

"Doszliśmy do momentu, w którym trzeba wsłuchać się w sygnały wysyłane przez własne ciało i potraktować je z należytą troską. Dlatego podjęliśmy decyzję o ograniczeniu naszej działalności koncertowej. Nie oznacza to pożegnania ani rezygnacji z muzyki. Wręcz przeciwnie – jest to świadoma decyzja, która ma pozwolić nam zachować siły, zdrowie i radość ze wspólnego grania na kolejne lata" – dodano.

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