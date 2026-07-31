Gwiazda TVN-u grzmi na ceny paliw w Polsce. "Przerażają mnie"

Krzysztof Skórzyński pojawił się na planie specjalnego wydania teleturnieju "The Floor", którego nagrania odbyły się w Amsterdamie. Na miejscu obecna była również redakcja "Faktu". W rozmowie z dziennikarzem prowadzący "Dzień Dobry TVN" opowiedział o kulisach swojej pracy, zdradził, że lubi prowadzić samochód i nie ukrywał, że świetnie radzi sobie z parkowaniem. Przy okazji odniósł się także do rosnących kosztów tankowania.

Gwiazdor TVN jest przerażony. "Naprawdę gigantyczna suma"

Prezenter przyznał, że jako ojciec licznej rodziny porusza się dużym samochodem i zwrócił uwagę, że, przy intensywnych podróżach służbowych, wydatki na paliwo stają się coraz większym obciążeniem dla domowego budżetu.

– Przerażają mnie ceny paliw. Ja teraz tankowałem na promocji za 7,45 zł. I kiedy wykonuje się taki zawód jak ja, gdzie ja naprawdę bardzo dużo jeżdżę po Polsce, to potrafię robić po trzy, cztery czy nawet 5 tys. kilometrów w miesiąc... No to robi mi się jakaś naprawdę gigantyczna suma. To na tych 5 tys. kilometrów ja jestem miesięcznie solidne kilkaset złotych w plecy. Dlatego absolutnie rozumiem ludzi i spotykam takich ludzi, którzy zostawiają samochód i na przykład na wakacje jadą pociągiem, licząc się z tym, że to jest oczywiście mniej wygodne – ocenił prezenter w rozmowie z "Faktem".

Ceny paliw poszybowały w górę

Średnia cena benzyny 95 to obecnie 7,44 zł/l, czyli o 15 gr/l więcej niż przed tygodniem. Benzyna 98 kosztuje z kolei średnio 8,25 zł/l. Cena oleju napędowego wzrosła o 35 gr/l do 7,99 zł/l, natomiast cena gazu LPG spadła o 4 gr/l do 3,05 zł/l – wynika z monitoringu e-petrol.pl.

1 lipca rząd zakończył się pakiet CPN. W związku z decyzją rządu ceny paliw ostro poszybowały w górę. Po zakończeniu pakietu CPN wygasły przepisy, na mocy których stosowana była obniżona stawka VAT na niektóre paliwa – przede wszystkim benzyny i oleje napędowe, a także ustalana była cena maksymalna paliw na stacjach benzynowych. Wcześniej – w połowie czerwca – wygasły przepisy o obniżce akcyzy na te paliwa.

Prezydent skierował do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli prewencyjnej ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w okresie od marca do grudnia 2026 roku ze zbycia paliw ciekłych. W związku z decyzją prezydenta o skierowaniu ustawy do TK, rząd – na czele z premierem Donaldem Tuskiem – obarczył winą za wysokie ceny paliw Karola Nawrockiego.

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