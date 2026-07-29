Tragiczna śmierć zdobywcy Oscara. Miał 56 lat

Świat muzyki pogrążył się w żałobie. W środę, 29 lipca, media obiegła informacja, że w tragicznym wypadku motocyklowym zginął Glen Hansard – ceniony irlandzki wokalista, kompozytor i laureat Oscara. Do dramatycznego zdarzenia doszło nad ranem na obrzeżach Dublina. Mimo szybkiej interwencji służb medycznych życia artysty nie udało się uratować.

Nie żyje Glen Hansard. Muzyk i zdobywca Oscara miał 56 lat

Glen Hansard urodził się 21 kwietnia 1970 roku. Międzynarodową rozpoznawalność zdobył jako lider zespołu The Frames oraz członek duetu The Swell Season, który tworzył wspólnie z Marketą Irglovą. Największy sukces przyniosła im piosenka "Falling Slowly" z filmu "Once", nagrodzona Oscarem w kategorii najlepsza piosenka oryginalna.

Jak podają "Irish Independent" i "Sky News", do wypadku doszło około godziny 4.30 czasu lokalnego w miejscowości Lucan, położonej na zachodnich obrzeżach Dublina. Na miejsce natychmiast skierowano ratowników medycznych, jednak obrażenia muzyka okazały się śmiertelne. Okoliczności tragedii wyjaśniają obecnie śledczy irlandzkiej policji Garda.

"Motocyklista, mężczyzna po pięćdziesiątce, został opatrzony na miejscu zdarzenia, ale wkrótce potem stwierdzono zgon. Miejsce zdarzenia zostało zabezpieczone do badań przez śledczych Garda [irlandzkiej policji], którzy badają kolizje. Obecnie obowiązują lokalne objazdy" — przekazano w oficjalnym komunikacie.

Choć służby początkowo nie ujawniły tożsamości ofiary, tragiczne informacje potwierdzili bliscy muzyka.

"Z ciężkim sercem informujemy o śmierci Glenna Hansarda, który zginął wczesnym rankiem w wypadku drogowym w Dublinie" – poinformowali przedstawiciele ATC Management w oświadczeniu przekazanym magazynowi "People".

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