Afera po koncercie Kazika. "Bełkot, chcę zwrotu pieniędzy"

Według relacji Kazik śpiewał niewyraźnie i bełkotał. W pewnym momencie miał popełnić "wpadkę". Jastrząb Post dotarł do jednej z osób, które uczestniczyły w koncercie. – Kazik w pewnym momencie zapytał gitarzystę, czy zagrają piosenkę o "dzieciach". Chodziło o "Gdy nie ma dzieci", a zagrali ją dwie piosenki wcześniej. Ludzie ustawiają się do wyjścia. Wieczór już nie będzie dobry – relacjonował słuchacz. Inny z fanów mówi: "Jestem/byłam fanką Kazika. Od zawsze. Wszystkie projekty tego artysty są mi znane. Z wielką nadzieją szłam na ten koncert. Chciałam go bardzo przeżyć. Po pierwszych nutach wydobytych z instrumentów muzyków aż mi łzy poleciały. I nagle na scenie pojawił się Kazik. Myślałam, że to problem z nagłośnieniem, że coś jest nie tak technicznie".

Bełkot i fałsz. Słuchacze oburzeni

Lokalne media opisują, że fani rockmana zaczęli wychodzić jeszcze w trakcie koncertu i byli wyraźnie rozczarowani. "Przepraszam, gdzie można pisać o zwrot za koszty zakupu biletów? Towar niezgodny z opisem"; "Pierwszy raz w życiu wyszłam z koncertu w jego trakcie... Żal, żenada"; "To chyba żart. Byłem i wyszedłem"; "Byłem na koncercie Kultu, ale nie było tam Kazika. A jeśli był, to bardziej jako mocno "niedysponowany" wujo na weselu o czwartej nad ranem"; "Tragedia. Zero szacunku dla fanów. Zespół ratował sytuację, ale Kaziku, zawiodłeś na całej linii"; "Jeżdżę 30 lat na koncerty, pierwszy raz wyszłam. Nie sądziłam, że jest to możliwe. Nie mogłam na to patrzeć"; "Nie będę wyrokował, co się stało, ale fakt jest jeden – bełkot i fałsz to nie koncert"; "Idę prosto"? Chyba nie dziś... Kazik, miej jaja i przeproś fanów" – to niektóre z komentarzy.

W sieci pojawiają się nagrania z koncertu. Na jednym z nich wokalista wyraźnie fałszuje i brzmi bełkotliwie.

