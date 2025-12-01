Tusk zaprasza do Polski aktorów światowego hitu. "Jak pokonacie Demogorgona"

Niedawno premierę miały 4 odcinki ostatniego, piątego sezonu serialu "Stranger Things", wyprodukowanego przez platformę Netflix. Serial opowiadający historię grupy dzieci i młodych dorosłych, którzy razem walczą z siłami zła chcącymi zapanować nad miastem Hawkins, bije rekordy popularności. W dniu premiery 5. sezonu doszło do awarii Netflixa – z powodu tak wielkiej rzeszy widzów. Serial rozgrywa się w latach 80. w stanie Indiana.

Premier Donald Tusk opublikował w mediach społecznościowych filmik, w którym zwrócił się do aktorów "Stranger Things". – Zobaczcie co gwiazdy serialu "Stranger Things" mówią o Polsce – zaczął Donald Tusk, po czym pokazał urywki wypowiedzi Finna Wolfharda i Gatena Matarazzo.

– Byłem w Gdańsku. Byłem tam dość krótko. To naprawdę piękne miejsce. Brukowane uliczki są bardzo sielankowe, a ludzie są naprawdę mili – mówił Wolfhard. Aktor pojawił się w Trójmieście w 2019 r. w związku z intensywną promocją trzeciego sezonu "Stranger Things". – "Zawsze chciałem tam pojechać – wtrącił się Matarazzo. – Bardzo chciałbym pojechać do Warszawy i zobaczyć Kraków – dodał Wolfhard. Z jego wypowiedzią zgodził się kolega z planu.

Na koniec nagrania Donald Tusk zaprosił aktorów do Polski: – Tak, Gdańsk jest przepiękny wiem coś o tym. Ale wiecie, gdzie się nie spojrzy – Polska wszędzie zachwyca i widzi to cały świat. Drodzy bohaterowie Hawkins, jak tylko pokonacie Demogorgona i Vecnę zapraszam was do Polski.

Finał "Stranger Things" na Netflix. Podano daty

Nowy sezon "Stranger Things" został podzielony na trzy części. Część pierwsza miała premierę 26 listopada o godz. 2.00 w nocy (cztery odcinki), część druga w Boże Narodzenie 26 grudnia o godz. 2.00 (trzy odcinki), natomiast Odcinek Finałowy pojawi się na platformie w sylwestra 31 grudnia, również o godz. 2.00 nad ranem.

"Jesień roku 1987. Otwierające się bramy sprawiają, że całe Hawkins drży ze strachu. Nasi bohaterowie mają teraz tylko jeden cel – znaleźć i zlikwidować Vecnę. Ten jednak zniknął i nikt nie wie, gdzie jest i co planuje. Jakby tego było mało, władze obłożyły miasteczko kwarantanną i otoczyły wojskiem. Misję dodatkowo utrudnia to, że rząd chce za wszelką cenę dopaść Jedenastkę, co zmusza ją do pozostawania w ukryciu. Zbliża się rocznica zniknięcia Willa i narasta znajoma atmosfera przerażenia. W powietrzu czuć, że nadchodzi czas finałowego starcia z przeciwnikiem potężniejszym i groźniejszym, niż wszyscy poprzedni. Aby położyć kres temu koszmarowi, cała ekipa musi po raz ostatni dać z siebie wszystko" – czytamy w opisie serii.