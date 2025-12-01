Wysocka-Schnepf założyła kanał na YouTubie. Kto był jej pierwszym gościem?

– Świat zmienia się na naszych oczach. Bywa, że staje na głowie. Czas biegnie szybciej niż dotąd. Wydarzenia pędzą jak w kalejdoskopie. Zmiany następują szybciej niż kiedykolwiek. Jak się w tym wszystkim połapać i odnaleźć? Spróbuję wam w tym pomóc razem z moimi gośćmi. Zapraszam was nie tylko przed telewizory. Wpadajcie też na mój kanał. Subskrybujcie, pytajcie, komentujcie. Bądźmy razem. Do zobaczenia wkrótce – powiedziała Dorota Wysocka-Schnepf w pierwszym materiale, który pojawił się na jej kanale na platformie YouTube.

twitter

Od soboty kanał zgromadził niespełna 900 subskrybentów (stan na 1 grudnia 2025 r.). W niedzielę dziennikarka TVP opublikowała pierwszy wywiad. Jej gościem był wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Rozmowa dotyczyła przede wszystkim polityki międzynarodowej, w tym amerykańskiego projektu planu pokojowego dotyczącego wojny na Ukrainie. Nie zabrakło również wątku odwołanego spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z premierem Węgier Viktorem Orbanem.

Wysocka-Schnepf kontra Stanowski

O Dorocie Wysockiej-Schnepf znów zrobiło się głośno dzięki kolejnej odsłonie jej konfliktu z Krzysztofem Stanowskim. We wrześniu dziennikarka TVP wysłała do twórcy Kanału Zero i związanego z tym kanałem Roberta Mazurka wezwanie przedsądowe, w którym domagała się od nich 100 tys. zł i publicznych przeprosin za słowa kierowane zarówno w jej stronę, jak i pod adresem jej rodziny. Dziennikarze Kanału Zero od razu przekazali, że nie zamierzają wypełnić żądań Wysockiej-Schnepf i nie mają sobie nic do zarzucenia. Sprawa trafiła do sądu.

W ubiegłym tygodniu Dorota Wysocka-Schnepf, która prywatnie jest żoną Ryszarda Schnepfa – kierownika placówki dyplomatycznej we Włoszech, przekazała za pośrednictwem mediów społecznościowych, że sąd podjął postanowienie o zabezpieczeniu. Na jego mocy Stanowski i Mazurek przez rok nie mogą m.in. nazwać gwiazdy TVP "arcykapłanką propagandy".

Czytaj też:

"Powtórka z rozrywki". Stanowski nie odpuszcza Wysockiej-SchnepfCzytaj też:

Stanowski zwrócił się do Żurka. "Proszę o radę"