"To mnie boli najbardziej". Kurdej-Szatan nie może odpuścić krytyki

W 2021 r. Barbara Kurdej-Szatan opublikowała w mediach społecznościowych obraźliwy wpis, dotyczący sytuacji na granicy polsko-białoruskiej. We wpisie tym aktorka zaatakowała funkcjonariuszy Straży Granicznej, nazywając ich "mordercami". Aktorka rozpętała prawdziwą burzę, gdy w szczycie kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej, w skandalicznych słowach odniosła się do polskich funkcjonariuszy. "Maszyny bez serca, bez mózgu, bez niczego!", "Maszyny ślepo wykonujące rozkazy!!!", "mordercy!", "trzęsę się i ryczę" – pisała. Po tej wypowiedzi spadła na nią fala krytki, straciła część zawodowych kontraktów, a przeciwko aktorce wszczęto postępowanie sądowe.

Kurdej-Szatan wróciła do tych wydarzeń w czasie V Dolnośląskiego Kongresu Kobiet. Celebrytka nie uważa, że jej zachowanie było naganne, skupiając się na hejcie wymierzonym w nią samą. "Od czterech lat jestem pionkiem w grze politycznej i najbardziej boli mnie to, że określano mnie anty-Polką, odbierając mi tożsamość, która jest dla mnie niesamowicie ważna. Jestem Polką. Kocham Polskę i wierzę w dobro" – cytuje ją wyborcza.pl. "Ważne jest w życiu to, żeby robić to, co się kocha, bo wtedy mamy siłę do działania. Wrażliwość to nasza siła i nasze światło" – podkreśliła, mówiąc o swojej działalności charytatywnej.

W marcu tego rok Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie umorzył sprawę dotyczącą zniesławienia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Rozstrzygnięcie jest prawomocne.

Prezydent uderza w celebrytów. "Obrażają polski mundur"

Podczas uroczystości 11 listopada, zwracając się do żołnierzy, prezydent Karol Nawrocki wspomniał o celebrytach, którzy obrażają polski mundur.

– Chcę wam powiedzieć, że nawet jeśli jacyś celebryci obrażają polski mundur, używając słów, które nie powinny padać w przestrzeni publicznej, szczególnie do polskiego żołnierza. Jeśli nawet polski sąd nie jest w stanie zareagować na to zgodnie z polską racją stanu, to ja jako prezydent Polski, w imieniu narodu, który tu jest, chcę wam powiedzieć, że polscy żołnierze i funkcjonariusze to świętość, naród jest z wami i dziękujemy za to, że jesteście – podkreślił.