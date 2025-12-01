Republika rzuca wyzwanie największym. Uruchamia popularną usługę

TV Republika, która znajduje się w czołówce najpopularniejszych stacji telewizyjnych, chce podbić rynek e-commerce i konkurować z największymi graczami, takimi jak Temu, Allegro czy Amazon. Od kilku tygodni pod adresem goryla.pl odliczano czas do startu platformy.

– Goryla.pl wyróżniać się będzie dostępem do 10 milionów widzów Telewizji Republika. W ten sposób producenci i sprzedawcy będą mogli dotrzeć do widzów największej stacji informacyjnej w Polsce z pominięciem reklamowej zmowy panującej na rynku reklamowym – tłumaczy portalowi Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, szef wydawców Republiki.

Nowa platforma debiutuje w okresie wzmożonej sprzedaży przed świętami Bożego Narodzenia. Na początek platforma zaproponuje 500 produktów. Będą to m.in. elektronika, komputery, sprzęt AGD, zabawki, kosmetyki, książki, suplementy diety i kawa.

"Goryla.pl to nowa polska platforma handlowa stworzona jako odpowiedź na dominację gigantów e-commerce i rosnące uzależnienie rynku od pośredników. Budujemy przestrzeń, w której sprzedawcy mogą rozwijać się uczciwie i przejrzyście, a klienci kupują jakościowe produkty bez sztucznie zawyżonych cen. Tworzymy ekosystem, który połączy ponad 10 milionów użytkowników – producentów, marki i kupujących. Korzystamy z silnego zaplecza medialnego, dzięki czemu firmy współpracujące z Goryla.pl zyskują realną widoczność, a klienci mają dostęp do sprawdzonych i rzetelnych ofert.Wierzymy w wolny rynek, zdrową konkurencję i partnerskie relacje. Goryla.pl to handel oparty na jakości, przejrzystości i normalnych zasadach. Goryla.pl – Prawdziwy wolny rynek" – czytamy w zakładce "O firmie" na stronie goryla.pl.

Goryla.pl

W ostatnich latach Republika rozwijała swój sklep internetowy. Można w nim znaleźć m.in. książki, termosy, kubki, Kotyliony Narodowe, bluzy, koszulki, czapki, skarpetki, parasolki, flagi, długopisy, maskotki pod nazwą "Repuś". Wiele gadżetów jest opatrzonych logotypem stacji.

Spółka Goryla została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego już w połowie października. Jej adres nie zaskakuje. Ma siedzibę przy ul. Filtrowej 63 / 43, gdzie mieści się kilka firm i redakcji związanych z Tomaszem Sakiewiczem, m.in. "Gazeta Polska" i Fundacja Niezależne Media.

Kapitał zakładowy Goryli wynosi 100 tys. zł. 51 proc. udziałów należy do Telewizji Republika, zaś po 12,25 proc. mają szef wydawców stacji Jarosław Olechowski, jej dziennikarz Karol Gnat, Tomasz Ożarowski oraz uruchomiona w połowie 2024 roku spółka Fundatorres, której większościowymi wspólnikami są Tomasz Sakiewicz i Michał Rachoń.

Z danych Mediapanelu wynika, że w październiku 2025 roku liderem w sektorze zakupów online było chińskie Temu. Stronę i aplikację platformy odwiedziło 19,7 mln użytkowników. Powstałe w Polsce Allegro mogło pochwalić się liczbą 19 mln użytkowników. Trzeci był sklep z elektroniką MediaExpert (11,6 mln), który też uruchamia swój marketplace.