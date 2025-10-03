Polski aktor na liście Interpolu. Zgwałcił 16-latkę

Polski aktor Bartłomiej Morawski, znany z reklam i drobnych ról telewizyjnych, m.in. w serialu "Na Wspólnej" czy "Barwy szczęścia", lata temu przedstawiał się na jednym z portali modelingowych jako fotograf, nawiązując w ten sposób kontakty z nastoletnimi dziewczynami. W 2020 r. usłyszał wyrok trzech lata więzienia za gwałt na 16-latce. Po apelacji, sąd drugiej instancji jednak go uniewinnił. Sprawa swój finał miała w Sądzie Najwyższym, który uchylił poprzednie orzeczenie, wskazując na poważne uchybienia w procesie. Sprawa została powtórzona i w czerwcu 2024 r. zakończyła się pięcioletnim wyrokiem dla Morawskiego.

Śledczy podejrzewają mężczyznę nie tylko w tej jednej sprawie. 22 sierpnia nie stawił się na rozprawie w drugim procesie, w którym oskarża się go o 14 czynów o charakterze seksualnym – m.in. dziewięć gwałtów, w tym cztery na osobach poniżej 15 lat. Pokrzywdzonych ma być łącznie trzynaście kobiet.

Aktor Bartłomiej Morawski poszukiwany czerwoną notą Interpolu

Mężczyzna nie odbywa kary i ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości. Teraz Bartłomiej Morawski został umieszczony na liście Interpolu z tzw. czerwoną notą. To najwyższy stopień poszukiwań, a w istocie międzynarodowy wniosek o tymczasowe zatrzymanie osoby w celu ekstradycji. Jest wydawana w oparciu o wniosek państwa członkowskiego, które dysponuje podstawą prawną do ścigania danej osoby. Polski artysta jest więc teraz poszukiwany na całym świecie.

W bazie Interpolu widnieje jego zdjęcie, a także szczegółowe dane osobowe, takie jak data urodzenia, wzrost czy kolor oczu.

W komunikacie wskazano, że aktor może posługiwać się różnymi tożsamościami. Służby apelują też o ostrożność i współpracę w przypadku posiadania jakichkolwiek informacji na temat miejsca pobytu aktora.

Czytaj też:

"Polityka" odcina się od swojego publicysty. "Z zaskoczeniem i niesmakiem"Czytaj też:

Polski raper na liście Interpolu. Nie mogą go zatrzymać