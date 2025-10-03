"Polityka" odcina się od swojego publicysty. "Z zaskoczeniem i niesmakiem"

Siły izraelskie zatrzymały w czwartek 530 aktywistów z flotylli Global Sumud około 129 kilometrów od wybrzeża Strefy Gazy. Wśród zatrzymanych jest czterech Polaków, w tym poseł KO Franciszek Sterczewski. Flotylla Global Sumud po raz drugi próbowała dostarczyć pomoc humanitarną do Strefy Gazy po tym, jak na początku września z powodu silnych wiatrów musiała zawrócić do Barcelony.

Szokujące słowa Hartmana o Sterczewskim. "Piwnien być sądzony i ukarany w Izraelu"

Polska opinia publiczna jest mocno podzielona w ocenie tego, jak powinny zachować się władze RP. Głos w sprawie zabrał też Jan Hartman, felietonista tygodnika "Polityka".

"Za udział w propagandowej akcji nazistowskiej organizacji terrorystycznej Hamas Sterczewski powinien być sądzony i ukarany w Izraelu" – stwierdził w swoich mediach społecznościowych. "W Polsce ma bowiem podwójny immunitet: parlamentarny i społeczno-polityczny. Wspieranie terroryzmu jest u nas ścigane, chyba że są to terroryści wyspecjalizowani w mordowaniu Żydów. Życzę polskim nazistom z hamasowskich kutrów, żeby posiedzieli sobie w jednym z cieplutkuch więzień na pustyni Negew. Oczywiście razem z palestyńskimi terrorystami pod jedną celą. Nauczy się, jak jest 'J...ć Żydów!' po arabsku" – dodał.

"Polityka" odcina się od swojego publicysty. Wydano oświadczenie

Tygodnik "Polityka" wydał oświadczenie, w którym zdecydowanie odcina się od wypowiedzi swojego współpracownika. Jego słowa miały być przez redakcję przyjęte z "zaskoczeniem i niesmakiem".

"Z zaskoczeniem i niesmakiem przyjęliśmy wpis prof. Jana Hartmana w mediach społecznościowych, w którym nasz felietonista życzy pobytu w izraelskim więzieniu polskiemu parlamentarzyście uczestniczącemu w rejsie flotylli humanitarnej" – napisano.

"Redakcja tygodnika POLITYKA stanowczo odcina się i potępia komentarze o takim charakterze, nawet gdy ich autorami są współpracownicy pisma. Ton wpisu jest obcy naszym wartościom i nieakceptowalny bez względy na temat i barwy polityczne bohaterów" – dodano.

