Zalewski nie odpuszcza Sikorskiemu. "Są granice"

Wokalista Krzysztof Zalewski w ostatnich miesiącach wielokrotnie publicznie zabierał głos w sprawie sytuacji w Gazie. Ostatnio muzyk ostro zareagował w mediach społecznościowych na wypowiedź Radosława Sikorskiego. "Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. Potwierdziła to niezależna komisja ONZ. Panie ministrze Radosławie Sikorski – proszę się obudzić!" – zaapelował Zalewski na Instagramie.

W rozmowie z Wirtualną Polską rozwinął wypowiedź i wyjaśnił, co dokładnie miał na myśli. – Cóż tu dodawać. Wiem, że pan minister działa mocno na rzecz Ukrainy i to bardzo dobrze. Zdaję sobie sprawę z tego, że nie posiadamy ułamka wiedzy pana ministra o niejawnych rozmowach, prowadzonych na szczeblu międzynarodowym i rozumiem potrzebę wyważonego, dyplomatycznego języka. Ale są momenty, kiedy trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Niezależnie od kosztów – przekonuje.

– I tak samo jak głośno trzeba mówić o zbrodniach Putina, tak samo nie można strzelania do bezbronnych dzieci, stojących w kolejce po jedzenie, celowego głodzenia ludności cywilnej i czystki etnicznej, usprawiedliwiać walką z Hamasem. Są granice – stwierdza. Pytany o zawiłości sytuacji politycznej w Izraelu, odpowiada: – Tak, przywódcy Hamasu są cynicznymi, bezdusznymi terrorystami. Ale czyż zbrodniarzem i terrorystą nie jest również Netanjahu?

Sikorski niuansuje działania Izraela

We wtorkowym wywiadzie dla Polskiego Radia, wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski mówił: – To, co dzieje się w Strefie Gazy, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego rozumienia słowa ludobójstwo. Ludobójstwo to jest celowe, z rozmysłem, eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej. Gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela – uważa.

Sikorski podkreślił również, że "to jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej".

"Przypomnijmy, że Krzysztof Zalewski nie po raz pierwszy daje wyraz swojej solidarności z Palestyńczykami. Podczas koncertów, w tym na tegorocznym 'Męskim Graniu', występował w koszulce stylizowanej na flagę Palestyny, apelując o pamięć o cywilnych ofiarach konfliktu – zwraca uwagę portal Plejada.

