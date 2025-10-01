Muzyk strofuje Sikorskiego. "Proszę się obudzić!"

Wokalista Krzysztof Zalewski w ostatnich miesiącach wielokrotnie publicznie zabierał głos w sprawie sytuacji w Gazie. Tym razem muzyk ostro zareagował w mediach społecznościowych na wypowiedź Radosława Sikorskiego.

"Izrael dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy. Potwierdziła to niezależna komisja ONZ. Panie ministrze Radosławie Sikorski – proszę się obudzić!" – zaapelował Zalewski na Instagramie.

We wtorkowym wywiadzie dla Polskiego Radia, wicepremier i szef polskiego MSZ Radosław Sikorski mówił: – To, co dzieje się w Strefie Gazy, jest straszliwą tragedią, ale nie wypełnia mojego rozumienia słowa ludobójstwo. Ludobójstwo to jest celowe, z rozmysłem, eksterminowanie jakiejś grupy etnicznej. Gdyby Izrael chciał dokonać ludobójstwa, to by zajęło to tydzień czy dwa, a to jest konflikt wywołany przez Hamas, poprzez bezprzykładny akt terroru wobec Izraela – uważa.

Sikorski podkreślił również, że "to jest wojna z Hamasem, Izraela z Hamasem, przy której niestety ginie katastrofalna ilość ludności cywilnej".

"Przypomnijmy, że Krzysztof Zalewski nie po raz pierwszy daje wyraz swojej solidarności z Palestyńczykami. Podczas koncertów, w tym na tegorocznym 'Męskim Graniu', występował w koszulce stylizowanej na flagę Palestyny, apelując o pamięć o cywilnych ofiarach konfliktu – zwraca uwagę portal Plejada.

Pokojowy plan dla Gazy. Jest oficjalne oświadczenie Polski

Donald Trump poinformował ponadto, że ma plan na zakończenie wojny. Zgodnie z planem to on sam stanąłby na czele Rady Pokoju, czyli międzynarodowego ciała nadzorującego tymczasowo zarządzanie Strefą Gazy.

Plan został opracowany w konsultacji z krajami arabskimi i muzułmańskimi oraz rządem Izraela. Polskie MSZ przekazało, że uznaje go za "realistyczną i odważną próbę zakończenia konfliktu oraz stworzenia warunków do trwałego pokoju na Bliskim Wschodzie".

Czytaj też:

"Jeśli nie dostanę tej nagrody...". Trump grzmi: Będzie to obraza dla USA