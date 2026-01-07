Nie żyje młody dziennikarz sportowy. "Nie możemy w to uwierzyć"

6 stycznia poinformowano o śmierci Daniela Kusta. W mediach społecznościowych 26-letniego dziennikarza sportowego pojawił się post zamieszczony przez jego rodziców. "Jesteśmy rodzicami Damiana. Dziś odszedł nasz najukochańszy syn. Dziękujemy wszystkim za wsparcie" – napisali po angielsku.

W listopadzie mężczyzna informował o tym, że cierpi na "rzadką chorobę autoimmunologiczną" i czeka go przeszczep wątroby. Później nie nawiązał już kontaktu ze swoimi obserwatorami.

Nie żyje Daniel Kust. Dziennikarza pożegnali koledzy

Damian Kust specjalizował się w tematyce tenisowej. Dziennikarz publikował teksty na anglojęzycznym portalu tenisbydawid.pl, nagrywał również filmy publikowane na youtube’owym kanale serwisu. W swoim dorobku miał także współprace z innymi zagranicznymi mediami. Kilka miesięcy temu wystąpił w teleturnieju "Awantura o kasę". Jego drużynie udało się wygrać odcinek.

Młodego dziennikarza w emocjonalnym wpisie pożegnali koledzy z redakcji.

"Damian walczył od kilku miesięcy z chorobą, która przyszła nagle i niestety okazała się silniejsza. Jeszcze w sierpniu widzieliśmy się na Tenis by Dawid Cup XIII w Zielonej Górze, gdzie wywalczył ćwierćfinał. Niedługo później premierę w Polsacie miał zwycięski odcinek "Awantury o kasę" z udziałem Damiana i jego przyjaciół, którego nawet nie był w stanie tego dnia obejrzeć. Nie możemy w to uwierzyć, to ogromny cios dla społeczności, tenisowego świata i szczególnie najbliższych. Odszedł człowiek wybitny, o pięknym sercu" – napisali na platformie X pracownicy serwisu tenisbydawid.pl

"Każde jego działanie miało na celu rozwój sportu, który tak bardzo kochał. Nigdy nie był skłonny do konfrontacji, ale zawsze chętny do dalszego zgłębiania tematu. Jeden z najbardziej dociekliwych intelektualnie ludzi, jakich spotkałem. Kochany przez wszystkich. Po prostu druzgocąca strata" – napisał w mediach społecznościowych Alex Gruskin, redaktor naczelny "Cracked Racquets".

