Pierwszy spadek od dawna. TV Republika wciąż lepsza niż TVN24

Jak wynika z danych Nielsen Media podanych przez serwis Press.pl, TV Republika również w lutym odnotowała najwyższy wynik wśród wszystkich kanałów informacyjnych w Polsce. Stacja Tomasza Sakiewicza zajmuje pozycję lidera w tej grupie od początku 2025 roku, co oznacza, że przez cały ubiegły rok zostawiała konkurencję w tyle. Tym razem, pierwszy raz od dawna, zanotowała jednak spadek oglądalności.

TV Republika liderem. Kolejny raz pokonała TVN24

Wśród kanałów informacyjnych w styczniu liderem była Telewizja Republika. W grupie ogólnej 4+ miała średnio 5,41 proc. udziału wobec 5,88 proc. w styczniu 2025.

Na drugiej pozycji znalazł się TVN24, którego udział w rynku wyniósł 4,75 proc. wobec 5,36 proc. rok wcześniej.

Podium zamyka TVP Info z dużo słabszym wynikiem. Stacja zanotowała 1,79 proc. udziału (wzrost z 1,67 proc.).

TVP Info po piętach depcze wPolsce24 – 1,52 proc. (wzrost z 1,07 proc.). Piąte miejsce zajął Polsat News – 1,29 proc. (spadek z 1,39 proc.).

Dalej znalazły się: Wydarzenia 24 – 1,02 proc. (bez zmian); TVN 24 BiS – 0,44 proc. (spadek z 0,54 proc.); Polsat News Polityka – 0,14 proc. (spadek z 0,15 proc.); Polsat News 2 – 0,07 proc. (spadek z 0,08 proc.); Biznes24 – 0,01 proc. (bez zmian).

Republika prowadzi również w grupie komercyjnej 16-59 notując 3,39 proc. udziału (wzrost z 2,73 proc.).

"Fakty" liderem. "Dzisiaj" poza podium

W lutym 2026 roku liderem serwisów informacyjnych były "Fakty" TVN. W TVN i TVN 24 BiS oglądało je średnio 2,69 mln widzów (o 101 tys. więcej niż w lutym 2025 roku).

Drugi w zestawieniu był "Teleexpress", który w TVP 1, TVP Info i TVP Polonia gromadził w sumie 1,79 mln widzów, czyli o 18 tys. mniej. Z kolei "Teleexpress Extra" w TVP Info wybierało 815 tys. widzów (o 145 tys. więcej).

Podium zamyka program "19.30". Przyciągał do TVP 1, TVP Info i TVP Polonia 1,54 mln widzów (o 132 tys. mniej).

"Wydarzenia" w Polsacie i stacji Wydarzenia 24 miały 1,47 mln widzów (o 127 tys. mniej).

Na piątej pozycji ulokowało się główne wydanie "Dzisiaj" TV Republika z widownią wynoszącą 834 tys. widzów (o 156 tys. mniej).

"Wiadomości" w wPolsce24 miały natomiast 202 tys. widzów (o 15 tys. więcej).

"Panoramę" o godz. 18.00 w TVP Info oglądało 322 tys. widzów (o 63 tys. więcej), a o godz. 21.45 – 133 tys. widzów (o 14 tys. mniej).

