"Wyglądał jak klaun", "odbiło mu". Żona byłego prezesa TVP punktuje Zełenskiego

W piątek podczas spotkania w Gabinecie Owalnym doszło do awantury między Wołodymyrem Zełenskim, Donaldem Trumpem i J.D. Vance'em. Trump i Vance zarzucali Zełenskiemu, że nie jest wdzięczy za to, co robią dla jego kraju USA i że "igra z III wojną światową". – Nie jesteś w pozycji, by cokolwiek dyktować, nie okazujesz szacunku – powiedział do Zełenskiego Trump.

Amerykański prezydent napisał po spotkaniu na swojej platformie społecznościowej Truth Social, że Zełenski "nie jest gotowy na pokój" i że "nie uszanował" Stanów Zjednoczonych. Podkreślił, że Zełenski "może wrócić, kiedy będzie gotowy na pokój".

Ostrą wymianę zdań między politykami skomentowała żona byłego prezesa TVP Jacka Kurskiego, Joanna Kurska.

Joanna Kurska ostro o Zełenskim: Wyglądał w Białym Domu jak klaun

– Wołodymyr Zełenski wyglądał w Białym Domu jak klaun. Cieszę się, że w końcu ktoś to głośno powiedział, prezydent Donald Trump, który skwitował jego wygląd słowami: You are all dressed up (tłum. jesteś wyjątkowo elegancki) – stwierdziła w rozmowie ze Światem Gwiazd.

– Przybycie do Białego Domu – miejsca o najwyższym znaczeniu dyplomatycznym, gdzie obowiązuje określony dress code – w quasi wojskowym przebraniu, to brak szacunku dla gospodarzy. Kiedy przyjeżdża prosić o pokój, rozmawiać o rozejmie i ma się nastawienie pokojowe wypada wyglądać jak przywódca, a nie wciąż udawać żołnierza. Przecież Zełenski nigdy żołnierzem nie był, nie rozumiem skąd to ciągłe chodzenie w mundurze – tłumaczyła Joanna Kurska.

Żona byłego prezesa TVP poruszyła również kwestię wdzięczności za okazaną pomoc.

– Zełenski, który pomylił sceny, znów próbuje grać bohatera, którym był Tylko na początku tej wojny. Potem mu odbiło. Może najwyższy czas, by przestał odgrywać rolę i zaczął zachowywać się jak mąż stanu? Poza tym zachowanie było bardzo aroganckie, obraził chyba wszystkich, w tym nas Polaków, mówiąc, że Ukraina była sama. Zacytuję na koniec wiceprezydenta JD. Vance, który zwrócił się do Zelenskiego: Czy choć raz powiedziałeś dziękuję? – skwitowała.

