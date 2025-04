Ogromna kara dla TVP. "Nawoływanie do nienawiści na gruncie uprzedzeń do religii"

Według raportu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w ubiegłym roku wpłynęło 98 wystąpień, podpisanych przez 312 osób, dotyczących audycji zatytułowanej "Arcydzieło Rydzyka". Materiał ukazał się 13 grudnia 2024 roku, w ramach cyklu "Raport specjalny" na antenie TVP1. Program prowadziła Bianka Mikołajewska. Współautorem reportażu był Paweł Grygorowicz.

O wysyłanie skarg dot. reportażu apelował Zespól Wspierania Radia Maryja w służbie Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Narodowi Polskiemu na czele z prof. Januszem Kaweckim. Fundacja Lux Veritatis żądała z kolei wyemitowania sprostowania przez Telewizję Polską.

Ogromna kara dla TVP. KRRiT rozpatrzyła skargi na materiał o o. Rydzyku

TVP zarzucono podawanie nieprawdziwych informacji m.in. na temat Muzeum "Pamięć i Tożsamość" im. św. Jana Pawła II w Toruniu. W reportażu kilka razy pada stwierdzenie, że w przypadku likwidacji placówki cały jej majątek trafi do fundacji związanej z o. Rydzykiem, co, zdaniem prawnika Lux Veritatis, nie jest prawdą. Jak tłumaczy, cytowany przez TV Trwam i Radio Maryja mec. Karol Prawda, w przypadku rezygnacji z projektu przez rząd, fundacja musiałaby zwrócić kwotę, którą otrzymała od państwa, chyba, że podjęłaby się utrzymywania placówki przez dalsze 10 lat.

Przewodniczący KRRiT uznał, że TVP powinna w związku z tym zapłacić karę w wysokości 145 tysięcy złotych.

Świrski: W całkowicie fałszywy sposób przedstawiono dzieło ojca Tadeusza Rydzyka

– Wpłynęły do nas skargi ze środowiska Radia Maryja i byłego członka KRRiT pana profesora Kaweckiego. Pokazywały, że mamy do czynienia z łamaniem prawa w postaci oszczerstw i nawoływania do nienawiści na gruncie uprzedzeń do religii. W tym reportażu w całkowicie fałszywy sposób przedstawiono dzieło ojca Tadeusza Rydzyka w postaci Muzeum Pamięć i Tożsamość – mówił na konferencji, zaznaczając, że niektóre zarzuty były "wyssane z palca".

– Jest to kwota 145 tysięcy złotych, zależna od przepisów. Od tej decyzji oczywiście przysługuje odwołanie, zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – dodał przewodniczący KRRiT.

– Przypominam, że w polskiej tradycji narodowej osoby duchowne określa się jako ksiądz, ojciec czy matka w przypadku sióstr zakonnych. To szczegół pokazujący zakorzenienie w polskiej kulturze autorów tego tak zwanego reportażu – zauważył dodatkowo Maciej Świrski.

