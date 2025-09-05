Nie żyje księżna Kentu. Pałac Buckingham przekazał smutną wiadomość

Zmarła księżna Katharine Worsley, najstarsza kobieta w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Była żoną księcia Edwarda, księcia Kentu, pierwszego kuzyna nieżyjącej królowej Elżbiety II. Miała 92 lata. O jej śmierci poinformował Pałac Buckingham.

Nie żyje księżna Kentu. Była najstarszym członkiem rodziny królewskiej

Pałac poinformował, że księżna Kentu odeszła wieczorem 4 września. Jak podkreślono, odeszła spokojnie, otoczona najbliższą rodziną.

"Z głębokim smutkiem Pałac Buckingham informuje o śmierci Jej Królewskiej Wysokości Księżnej Kentu. Jej Królewska Wysokość odeszła spokojnie wczoraj wieczorem w Pałacu Kensington, otoczona rodziną. Król i królowa oraz wszyscy członkowie rodziny królewskiej dołączają do księcia Kentu, jego dzieci i wnuków w żałobie po jej stracie i ciepło wspominają oddanie księżnej przez całe życie wszystkim organizacjom, z którymi była związana, jej pasję do muzyki i empatię dla młodych ludzi" — czytamy w oświadczeniu opublikowanym w mediach społecznościowych rodziny królewskiej.

instagram

Pierwsza katoliczka. Kim była Katharine Worsley?

Katharine Worsley urodziła się w lutym 1933 roku. Była członkinią brytyjskiej rodziny królewskiej jako żona Edwarda, księcia Kentu, wnuka Jerzego V i kuzyna Elżbiety II. Po ślubie posługiwała się przydomkiem Katarzyna, księżna Kentu (ang. Katharine, Duchess of Kent).

Księżna Kentu wzbudziła publiczne zainteresowanie swoją konwersją na ryt rzymskokatolicki w 1994 roku. Była pierwszym członkiem rodziny królewskiej, który przeszedł na katolicyzm publicznie od czasu uchwalenia Act of Settlement w 1701 roku.

Od najmłodszych lat Katarzyna zdradzała zainteresowanie muzyką. Grała m.in. na fortepianie i skrzypcach.

8 czerwca 1961 roku w York Minster, poślubiła księcia Edwarda. Wspólnie doczekali się trojga dzieci: Jerzego, hrabiego St Andrews (ur. 1962), lady Heleny Taylor (ur. 1964) oraz lorda Mikołaja Windsora (ur. 1970).

Czytaj też:

Znana piosenkarka w żałobie. Przekazała smutne wieściCzytaj też:

Pogrzeb Stanisława Soyki. Rodzina ma specjalną prośbę