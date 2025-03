Król Karol III nagle trafił do szpitala. "Skutki uboczne leczenia"

Pałac Buckingham przekazał w specjalnym komunikacie do mediów, że król Karol III trafił w czwartek do szpitala z powodu "przejściowych skutków ubocznych leczenia nowotworu".

Król Karol III trafił do szpitala. Odwołane wydarzenia

Król powrócił do Clarence House, gdzie miał kontynuować pracę nad dokumentami państwowymi i wykonywać telefony ze swojego gabinetu. Ze względu na zalecenia lekarzy, musiał jednak odwołać, zaplanowany na piątek, wyjazd do Birmingham. Monarcha miał tam zaplanowane cztery wydarzenia, których organizatorów przeprosił za swoją niedyspozycję. Rzecznik Pałacu Buckingham poinformował, że utrudnienia dotknęły także czwartkowe spotkanie z trzema ambasadorami.

"Jutro miał wziąć udział w czterech publicznych wydarzeniach w Birmingham i jest ogromnie rozczarowany, że tym razem nie będzie mógł wziąć w nich udziału" – czytamy w oświadczeniu pałacu. "Bardzo liczy, że uda się je przełożyć w stosownym czasie i składa najszczersze przeprosiny wszystkim tym, którzy tak ciężko pracowali, aby zaplanowana wizyta była możliwa" – dodano.

Powodem nagłej hospitalizacji brytyjskiego króla miały być "przejściowe skutki uboczne" leczenia nowotworu. Przełożenie wizyty w Birmingham przedstawiono jako chwilowe niepowodzenie w obliczu optymistycznego obrazu stanu zdrowia króla.

Pałac nie podał więcej informacji na temat stanu zdrowia Karola III.

Brytyjski monarcha walczy z nowotworem

W ostatnim czasie brytyjskie media nie miały do przekazania zbyt wielu dobrych informacji na temat rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą wykrycia zarówno u króla Karola III, jak i jego synowej, księżnej Kate chorób nowotworowych. Od lutego 2024 roku król Karol III unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Na pewien czas obowiązki monarchy przejęła jego żona, królowa Camilla oraz książę William.

Pałac Buckingham opublikował pod koniec kwietnia zdjęcie króla Karola III z żoną. We wpisie ujawniono, że monarcha wraca do obowiązków. Król i królowa na swoją pierwszą oficjalną wizytę od czasu ujawnienia diagnozy udali się do ośrodka leczenia raka, gdzie spotkali się ze specjalistami medycznymi i pacjentami.

Jak przekazała wówczas administracja brytyjskiego monarchy, program leczenia Karola III będzie kontynuowany, ale lekarze są na tyle zadowoleni z dotychczasowych postępów, że król Wielkiej Brytanii może wznowić szereg obowiązków publicznych.

Od tego czasu monarcha jest regularnie widywany na różnych ważnych wydarzeniach i kontynuuje swoje obowiązki.

