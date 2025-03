Co ze spotkaniem króla z papieżem? Nagła zmiana planów

23. marca, po pięciu tygodniach terapii, papież Franciszek opuścił szpital Gemelli i powrócił do Watykanu. Lekarze przekazali, że będzie potrzebował przynajmniej dwóch miesięcy na regenerację. W opublikowanych tego samego dnia rozważaniach na modlitwę Anioł Pański papież podzielił się doświadczeniem "cierpliwości Pana Boga", którą dostrzegł nie tylko w czasie hospitalizacji, ale także w trosce medycznego personelu.

Zgodnie z oficjalnie ogłoszonym przez Pałac Buckingham planem, król Karol III i królowa Camilla mieli się spotkać z głową Kościoła podczas ich wizyty we Włoszech w kwietniu. Informacja ta została potwierdzona jeszcze tydzień temu. Spotkanie miało się odbyć pomimo choroby papieża. Teraz jednak poinformowano, że nastąpiła zmiana planów.

Spotkanie papieża z królem Karolem III przełożone. "Zalecenia lekarskie"

"Wizyta państwowa króla i królowej w Stolicy Apostolskiej została przełożona za obopólną zgodą, ponieważ zalecenia lekarskie sugerują, że papież Franciszek powinien skorzystać z dłuższego okresu odpoczynku i rekonwalescencji" – czytamy w oświadczeniu Pałacu Buckingham, cytowanym m.in. przez brytyjski "Mirror".

Jak dodano, brytyjski monarcha i jego żona "przesyłają papieżowi najlepsze życzenia powrotu do zdrowia i nie mogą się doczekać spotkania w Stolicy Apostolskiej po powrocie do zdrowia".

Odwołane spotkanie z papieżem Franciszkiem nie oznacza, że wizyta pary królewskiej we Włoszech w ogóle się nie odbędzie. Zmianie ulegnie jedynie część programu podróży. Król Karol i królowa Camilla przyjadą do Włoch na cztery dni, będą tam gościć od 7 do 10 kwietnia. Podczas wizyty w Rzymie, w środę 9 kwietnia, para będzie świętować 20. rocznicę ślubu. W planie podróży znajduje się m.in. spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni i prezydentem Sergio Mattarelllim, a także uroczysty bankiet państwowy na Kwirynale.

