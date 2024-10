Król Karol III przerwie leczenie. Zaskakująca decyzja

W ostatnim czasie brytyjskie media nie miały do przekazania zbyt wielu dobrych informacji na temat rodziny królewskiej. Wszystko za sprawą wykrycia zarówno u króla Karola III, jak i jego synowej, księżnej Kate chorób nowotworowych. Od lutego król Karol III unikał pokazywania się publicznie. To wtedy poinformowano o zdiagnozowaniu u niego nowotworu. Na pewien czas obowiązki monarchy przejęła jego żona, królowa Camilla oraz książę William.

Brytyjski monarcha wrócił do obowiązków

Pałac Buckingham opublikował pod koniec kwietnia zdjęcie króla Karola III z żoną. We wpisie ujawniono, że monarcha wraca do obowiązków. Król i królowa na swoją pierwszą oficjalną wizytę od czasu ujawnienia diagnozy udali się do ośrodka leczenia raka, gdzie spotkali się ze specjalistami medycznymi i pacjentami.

Jak przekazała wówczas administracja brytyjskiego monarchy, program leczenia Karola III będzie kontynuowany, ale lekarze są na tyle zadowoleni z dotychczasowych postępów, że król Wielkiej Brytanii może wznowić szereg obowiązków publicznych.

Monarchę wciąż można zobaczyć na ważnych wydarzeniach, choć jego wystąpienia są teraz znacznie krótsze. Jak zauważają media, częściej korzysta także z helikoptera, który umożliwia szybkie i sprawne przemieszczanie się.

Król Karol III przerwie leczenie

Brytyjskie media poinformowały teraz, że król Karol III przerwie swoje leczenie. Pałac Buckingham zapewnia, że wszystko dzieje się pod czujnym okiem i aprobatą lekarzy i nie wpłynie negatywnie na zdrowie brytyjskiego monarchy. Przerwa w leczeniu związana jest z nadchodzącą oficjalną podróżą króla i królowej Camilli do Australii i na Samoa, zaplanowaną na październik.

Lekarze i doradcy królewscy zapewniają, że król, wprawdzie przerwie terapię, ale będzie monitorował swój stan zdrowia, więc nie ma powodu do niepokoju. Karol III przez cały pobyt za granicą będzie miał zapewnioną najlepszą opiekę medyczną, a cała wizyta będzie zorganizowana tak, żeby nie odczuwał nadmiernego zmęczenia. Jak donoszą źródła bliskie Pałacowi Buckingham, grafik Karola III na najbliższe tygodnie przed podróżą został celowo "rozładowany", aby monarcha mógł odpocząć i nabrać sił.

Media: Ruszyły przygotowania do procedury pogrzebowej

Radar Online poinformował niedawno, że Pałac Buckingham ukrywa przed Brytyjczykami rzeczywisty stan zdrowia króla Karola III. Według informacji serwisu, monarcha nie ma szans na wyzdrowienie, a lekarze mieli przekazać, że pozostało mu jedynie około dwóch lat życia. Informatorzy związani z rodziną królewską twierdzą, że wszczęto przygotowania związane z operacją Menai Bridge, czyli procedurą pogrzebową króla Karola III.

Operacja Menai Bridge obejmuje szczegółowo zaplanowane działania na wypadek śmierci monarchy. Nazwa nawiązuje do mostu wiszącego Menai w północno-zachodniej Walii, który łączy wyspę Anglesey z Wielką Brytanią.

