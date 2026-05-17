Przekazała głosowanie polskiego jury na Eurowizji. "Nie ma miejsca na prywatne poglądy"

Na ostateczny wynik na Eurowizji składają się punkty od krajowych jury oraz głosowanie telewidzów. Niejednokrotnie wybór widzów różnił się znacząco od punktów przyznanych przez ekspertów, co całkowicie odwracało ostateczne rozstrzygnięcie. 70. finał Eurowizji w Wiedniu zwyciężyła Bułgaria. Serca fanów zawojowała Dara z utworem "Bangaranga". Drugie miejsce zajął Izrael.

Ogromne emocje w sieci wzbudza fakt, iż polskie jury przyznało najwięcej, bo aż 12 punktów, Izraelowi. W składzie polskiego jury w tym roku znaleźli się: Eliza Orzechowska, Filip Koncewicz, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk oraz Maurycy Żółtański. Punktację podczas sobotniego finału konkursu przekazała prezenterka Ola Budka.

Choć Budka tylko przekazała decyzję polskiego jury, w mediach społecznościowych stała się przedmiotem krytyki. Internautom nie podoba się, że Polska przyznała najwyższą notę Izraelowi, który dokonuje ludobójstwa w Strefie Gazy (z tego powodu z tegorocznej Eurowizji wycofała się m.in. Hiszpania). Dziennikarka opublikowała wpis, w którym zareagowała na niewybredne komentarze pod swoim adresem.

"Nie zgadzam się na hejt, który się na mnie wylewa. Jestem rzeczniczką polskiego jury, a nie jego członkinią. Nie brałam udziału w głosowaniu. Wyniki dostaję tuż przed wejściem na wizję, więc nie mogę uzależniać swojej roli od wyników głosowania jury" – zauważa Ola Budka. "Nie ma tu miejsca na moje prywatne poglądy" – podsumowała.

Jak głosowało polskie jury?

Drugie miejsce w głosowaniu ekspertów z Polski zajęła Dara z Bułgarii z piosenką "Bangarandza", zdobywając 10 punktów. Osiem punktów trafiło natomiast do reprezentanta Grecji — Akylasa i jego utworu "Ferto".

Na zakończenie transmisji Artur Orzech przedstawił wyniki głosowania polskich widzów. Najwięcej, 12 punktów, publiczność z Polski przyznała Ukrainie. Rumunia otrzymała 10 punktów, Mołdawia – 8, Bułgaria – 7, Finlandia – 6, Australia – 5, Czechy – 4, Dania – 3, Izrael – 2, a Serbia – 1 punkt.