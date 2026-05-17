Finał Eurowizji rozstrzygnięty. Polskie jury dało najwięcej punktów Izraelowi

Reprezentantka Bułgarii zdecydowanie zwyciężyła w Eurowizji 2026, zdobywając 516 punktów. Na podium znalazły się również Izrael z wynikiem 343 punktów oraz Rumunia, która otrzymała 296 punktów.

O końcowej klasyfikacji tradycyjnie zdecydowały głosy widzów i jurorów. Co ciekawe, polskie jury przyznało maksymalną notę – 12 punktów – reprezentantowi Izraela. Żadna inna ekipa jury tego nie zrobiła.

Polskie jury tworzyli: Eliza Orzechowska z TVP, Filip Koncewicz – prawnik specjalizujący się w prawie autorskim, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański – muzyk i producent.

Dara (Darina Jotowa) wygrała Eurowizję

27-letnia Dara to Darina Jotowa. Popularność w Bułgarii zdobyła dzięki udziałowi w programie "The X Factor", w którym zajęła trzecie miejsce. Piosenkarka należy do najbardziej rozpoznawalnych postaci bułgarskiej sceny popowej. Występowała także jako "mentorka" w programie "The Voice of Bulgaria".

Na konkursie Eurowizji zaprezentowała taneczny utwór "Bangaranga". Dara porównywała energię piosenki do tradycji bułgarskich kukeri – obrzędu odstraszania złych duchów za pomocą masek i tańca. „Słowo pochodzi z jamajskiego slangu i oznacza raban, zamieszanie, ten piękny rodzaj nieładu" – tłumaczyła znaczenie tytułu utworu.

Polskę reprezentowała Alicja Szemplińska

Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce z dorobkiem 150 punktów na 25 startujących. Po głosowaniu jurorów plasowała się na siódmej pozycji, jednak od widzów otrzymała jedynie 17 punktów.

Na scenie Eurowizji wykonała utwór "Pray", występując m.in. z tancerzami na pochyłej platformie. Piosenka łączyła elementy soulu, gospelu i hip-hopu. – Mój utwór "Pray" powstawał etapami. Pierwszy był w moim studiu w domu, gdzie napisałyśmy samo intro z moją producentką Weroniką Gabrielczyk. I potem robiliśmy kolejne sesje po to, żeby rozwinąć ten utwór, żeby przełamać ten gospel czymś świeżym, czymś bardziej współczesnym – opowiadała wokalistka.

Dla 24-letniej artystki był to trzecie podejście związane z Eurowizją. W 2020 r. wygrała polskie preselekcje z utworem "Empires", jednak konkurs w Rotterdamie został odwołany z powodu ogłoszonej "pandemii" koronawirusa. Rok później Telewizja Polska postawiła na Rafała Brzozowskiego, mimo oczekiwań fanów wobec Szemplińskiej. W 2023 r. ponownie wzięła udział w eliminacjach z piosenką "New Home", lecz awans do finału wywalczyła wtedy Blanka.

