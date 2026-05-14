Szemplińska dostała pytanie o Izrael. Wymowna reakcja

Reprezentująca Polskę Alicja Szemplińska awansowała do finału 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Artystka zaprezentowała utwór "Pray", z którym zwyciężyła wcześniej w krajowych preselekcjach. Występ polskiej wokalistki należał do jednego z najbardziej komentowanych w mediach społecznościowych podczas półfinału.

Tegoroczna edycja Eurowizji odbywa się w Wiedniu. W konkursie uczestniczą przedstawiciele kilkudziesięciu państw Europy i krajów stowarzyszonych z Europejską Unią Nadawców. Finał odbędzie się w sobotę wieczorem. O zwycięstwie zdecydują głosy jurorów oraz publiczności.

Tak Szemplińska zareagowała na pytanie o Izrael

Sieć podbija nagranie zza kulis Eurowizji, na którym Alicja Szemplińska została zapytana przez dziennikarkę portalu EuroMix o przesłanie dla fanów z Izraela. Piosenkarka wymownie spojrzała w kamerę, uśmiechnęła się, po czym odeszła od reporterki. – Natalia! – krzyknęła do osoby spoza kadru.

Po chwili artystka wróciła do dziennikarki i oznajmiła: – Ogromne pozdrowienia dla wszystkich fanów Eurowizji. Trzymajcie się mocno i módlcie się!

Teraz do sytuacji odniosła się redakcja EuroMix. "Reprezentantka Polski na Eurowizji 2026, Alicja, miała trudność z odpowiedzią, gdy poproszono ją o przekazanie wiadomości dla izraelskiej publiczności. Zamiast powiedzieć »głosujcie na mnie« albo »mam nadzieję, że podoba wam się moja piosenka«, wpadła w panikę i nie wiedziała, co zrobić" – stwierdzono we wpisie na Instagramie.

"Szkoda, że wciąż są artyści, którzy obawiają się zwracać do izraelskiej publiczności. Nie było to pytanie polityczne ani żadna dziwna prośba – chodziło o widzów oglądających konkurs tak jak wszyscy inni. Co o tym sądzicie?" – dodano.

Szemplińska wystąpiła w tym samym półfinale co Izrael. Reprezentant tego kraju, Noam Bettan, również awansował do finału konkursu. Zaśpiewał piosenkę "Michelle". Podczas jego występu widzowie mogli usłyszeć okrzyki takie jak "wolna Palestyna".

