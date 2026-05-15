Kuszą polskiego piłkarza gigantycznymi pieniędzmi. Będzie przeprowadzka?

W niedzielę 17 maja FC Barcelona zagra z Realem Betis. Spekuluje się, że może to być ostatni występ Roberta Lewandowskiego na Camp Nou, co tylko podgrzewa medialne teorie dotyczące jego przyszłości. Od kilku dni coraz głośniej mówi się o możliwym transferze Polaka do Arabii Saudyjskiej, który wzbudza duże emocje.

Lewandowski przeniesie się do Arabii Saudyjskiej? W tle ogromne pieniądze

Pierwsze doniesienia o zainteresowaniu Lewandowskim ze strony Arabii Saudyjskiej pojawiły się pod koniec kwietnia. Od początku przewija się w nich jeden dominujący wątek: ogromne pieniądze. Według WP SportoweFakty oferta z Al-Hilal miała sięgać około 90 mln euro netto rocznie.

Ta kwota sama w sobie robi wrażenie, jednak dodatkowe poruszenie wywołały internetowe wyliczenia pokazujące, jak wyglądałoby to w praktyce. Profil Transfery Piłkarskie na platformie X przeliczył zarobki na krótsze okresy, przedstawiając ich skalę w codziennym ujęciu. Z tych kalkulacji wynika, że miesięcznie Lewandowski mógłby zarabiać ponad 7,5 mln euro, co po przeliczeniu na złotówki (przy kursie ok. 4,24 zł za euro) dawałoby około 31,8 mln zł. Oznaczałoby to ponad milion złotych dziennie, a dalej: około 11 158 euro na godzinę, 185 euro na minutę i mniej więcej 3 euro na sekundę.

Dla porównania wskazuje się, że obecnie w FC Barcelonie polski napastnik zarabia około 20,8 mln euro brutto rocznie, czyli w przybliżeniu 87,5 mln zł. W takim zestawieniu ewentualny transfer do Arabii Saudyjskiej oznaczałby znaczący wzrost wynagrodzenia.

W tle całej dyskusji pojawia się również kwestia bezpieczeństwa. Mimo napięć w regionie i sytuacji na Bliskim Wschodzie, rozgrywki w Arabii Saudyjskiej odbywają się w dobrze zabezpieczonych warunkach. Duże miasta, takie jak Rijad czy Dżudda, funkcjonują normalnie, a szczególną ochroną objęte są stadiony, hotele oraz organizacja transportu drużyn.

Ewentualna przeprowadzka oznaczałaby jednak duże zmiany nie tylko dla samego piłkarza. Anna Lewandowska rozwijała w Hiszpanii swoje projekty biznesowe i wielokrotnie podkreślała, że Barcelona jest dla niej ważnym miejscem do życia. Para wychowuje dwie córki w wieku szkolnym, transfer wiązałby się też z dużymi wyzwaniami również dla nich.

