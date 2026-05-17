Kontrowersje wokół polskiego jury na Eurowizji. Poseł pyta o sprawozdania majątkowe

O końcowej klasyfikacji w finale Eurowizji tradycyjnie zdecydowały głosy widzów i jurorów. Spore kontrowersje wywołało polskie jury, które przyznało maksymalną notę – 12 punktów – reprezentantowi Izraela. W tym roku był nim Noam Bettan. Żadna inna ekipa jury z europejskiego kraju tego nie zrobiła.

Ruch ten wywołał w sieci wiele negatywnych komentarzy z uwagi na wojny prowadzone przez Izrael na Bliskim Wschodzie – wojny, w których tamtejsi żołnierze zabijają cywilów. Jak wiadomo, Eurowizja od lat jest kojarzona jako wydarzenie silnie upolitycznione, więc nie było tajemnicą, że dla ekip jurorskich fakty te będą miały znaczenie. Konkurs w Wiedniu od początku odbywał się w atmosferze protestów, bojkotów i oskarżeń związanych z ludobójstwem w Strefie Gazy.

Od Polski max punktów dla Izraela. "Chciałabym zobaczyć sprawozdania majątkowe"

Polskie jury tworzyli: Eliza Orzechowska z TVP, Filip Koncewicz – prawnik specjalizujący się w prawie autorskim, Viki Gabor, Staś Kukulski, Wiktoria Kida, Jasiek Piwowarczyk i Maurycy Żółtański – muzyk i producent.

Jeden z komentarzy do tej sytuacji zamieściła na platformie X poseł partii Razem Marcelina Zawisza.

"TVP 12 pkt dla Izraela, który dokonał ludobójstwa. Przy wszystkich protestach, bojkotach i zebraniu ponad miliona podpisów dla Inicjatywy zerwania umowy stowarzyszeniowej z Izraelem. Chciałabym zobaczyć sprawozdania majątkowe jurorów i ich rodzin" – przyznała.

twitter

Wyniki finału Eurowizji

Konkurs wygrała 27-letnia Dara to Darina Jotowa, która zaprezentowała taneczny utwór "Bangaranga". Reprezentantka Bułgarii zdecydowanie zwyciężyła w Eurowizji 2026, zdobywając 516 punktów. Na podium znalazły się również Izrael z wynikiem 343 punktów oraz Rumunia, która otrzymała 296 punktów.

Polska reprezentantka Alicja Szemplińska zajęła ostatecznie 12. miejsce z dorobkiem 150 punktów na 25 startujących. Po głosowaniu jurorów plasowała się na siódmej pozycji, jednak od widzów otrzymała jedynie 17 punktów.

Czytaj też:

Przekazała głosowanie polskiego jury na Eurowizji. "Nie ma miejsca na prywatne poglądy"Czytaj też:

Szemplińska dostała pytanie o Izrael. Wymowna reakcjaCzytaj też:

Izraelski portal uderza w Polkę na Eurowizji. Wybuchła burza