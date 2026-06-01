Nie żyje gwiazdor sportów walki. Miał 45 lat

Środowisko sportów walki zostało zaskoczone tragiczną informacją o śmierci Jay’a Silvy, zawodnika MMA dobrze znanego polskim kibicom z występów w organizacjach takich jak KSW czy freak fighty. Sportowiec zmarł krótko po swoich 45. urodzinach, które obchodził 25 maja. Informację potwierdziła jego ostatnia federacja – FAME MMA.

Zmarł Jay Silva. Gwiazdor sportów walki miał 45 lat

Jako pierwszy wiadomość o jego odejściu podał na platformie X współwłaściciel FAME MMA, Michał "Boxdel" Baron, wspominając go jako osobę pełną pozytywnej energii i zawodnika, który zostawił po sobie dobre wspomnienia zarówno w klatce, jak i poza nią. W podobnym tonie wypowiedział się dziennikarz Maciej Turski, podkreślając, że informacja była zaskakująca i trudno w to uwierzyć.

Niedługo później FAME MMA oficjalnie potwierdziło śmierć zawodnika, składając kondolencje rodzinie i bliskim oraz podkreślając jego wkład w rozwój federacji i emocje, jakie dostarczał fanom. Organizacja zaznaczyła, że Silva na zawsze pozostanie częścią jej historii.

"Z ogromnym smutkiem informujemy o śmierci zawodnika FAME Jaya Silvy. Jay swoimi występami wnosił wielki uśmiech, pozytywne emocje i profesjonalizm prawdziwego sportowca. Na zawsze pozostanie częścią historii naszej federacji! Bliskim, rodzinie oraz przyjaciołom Jaya składamy najszczersze kondolencje. Spoczywaj w pokoju!" – czytamy.

Jay Silva ostatni raz pojawił się w klatce podczas gali FAME 29, gdzie rywalizował w turnieju K-1, jednak przegrał pierwsze starcie z Tomaszem Sararą. Polscy kibice pamiętają go przede wszystkim z walk w UFC, Bellator MMA oraz z serii pojedynków w KSW, m.in. z Michałem Materlą, Piotrem Strusem, Azizem Karaoglu i Mariuszem Pudzianowskim. W 2023 roku wrócił do rywalizacji w Polsce, występując w CLOUT MMA, a następnie związał się z FAME MMA.

Okoliczności jego śmierci pozostają na ten moment nieznane.

