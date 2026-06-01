Skandaliczny podcast o "polskich sprawcach Holokaustu". Finansuje go PZU

"Spółka Skarbu Państwa finansuje podcast o tym, jak to Polacy korzystali na Holokauście" – napisał na X Krzysztof Stanowski, publikując nagranie.

– Rewolucja w badaniach historycznych, niesamowite odkrycie. Okazuje się, że podczas II wojny światowej Polacy nie tylko byli sprawcami Holokaustu, oni wręcz na tym korzystali, czerpali pełnymi garściami na cierpieniu Żydów. Niemcy byli gdzieś w tle, niechcący znaleźli się w niewłaściwym miejscu i niewłaściwym czasie. Rewelacje te możemy wyczytać w książce "Polscy burmistrzowie i Holokaust". Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że taka wersja historii finansowana jest pośrednio przez nasze państwo – słyszymy we wstępie materiału Wojciecha Parola w Kanale Zero. – Granice bezczelności przesuwane są po raz kolejny – komentuje prowadzący.

Polacy jako sprawcy Holokaustu. Taką wizję historii finansuje PZU

Chodzi o podcast w ramach projektu "Fakt, nie opinia", prowadzony przez prof. Michała Bilewicza, którego celem ma być rzekomo "walka ze zniekształcaniem historii". W pierwszym odcinku wystąpił Grzegorz Rossoliński-Liebe, polsko-niemiecki autor książki "Polscy burmistrzowie i Holokaust". Prezentowane są w niej tezy przypisujące Polakom udział w zagładzie Żydów, czy wręcz czerpanie z niej korzyści, a także teorie mówiące o "dobrowolnej kolaboracji" Polaków z niemieckim okupantem. Co ciekawe, prowadzący podcast nie tylko nie kontrował słów swojego gościa, a wręcz przyłączał się do jego sposobu postrzegania historii.

Należy zaznaczyć, że publikacja Rossolińskiego-Liebe spotkała się z ostrą krytyką ze strony Instytutu Pamięci Narodowej, który zarzucił autorowi opieranie narracji na "licznych przemilczeniach, manipulacjach, półprawdach i nieprawdach".

Każdy odcinek podcastu "Fakt, nie opinia" zawiera informację, że jego realizację wspiera Fundacja PZU. Fundacja ta działa dzięki środkom pochodzącym od PZU SA — największego ubezpieczyciela w Polsce oraz jednego z największych podmiotów tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Ponieważ Skarb Państwa posiada ponad 34 proc. akcji spółki, pozostaje jej najważniejszym udziałowcem.

