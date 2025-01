Republikanie punktują zapłakaną gwiazdę. "Nie będziemy przepraszać"

Selena Gomez skomentowała decyzję Donalda Trumpa dot. deportacji nielegalnych migrantów ze Stanów Zjednoczonych. Na InstaStories aktorki i piosenkarki, której ojciec jest Meksykaninem, pojawiło się nagranie, na którym zakrywa ona zalaną łzami twarz. Zdjęcia opatrzyła podpisem: "Tak mi przykro" i dodała flagę Meksyku. – Moi ludzie są atakowani, w tym dzieci. Nie rozumiem. Tak mi przykro, tak bardzo chciałabym coś zrobić, ale nie mogę. Nie wiem, co robić. Spróbuję wszystkiego, obiecuję – mówi wyraźnie zrozpaczona gwiazda. Co ciekawe, nagranie po chwili zniknęło z jej profilu. Gomez obserwuje na Instagramie 422 miliony osób.

Republikanie odpowiadają Selenie Gomez. "Nie będziemy przepraszać", "deportować ją"

Nagranie zyskało ogromny rozgłos w sieci i było komentowane w dużych amerykańskich stacjach newsowych. Swoje zdanie na jego temat wyraził m.in. Tom Homan, który przez lata był odpowiedzialny za bezpieczeństwo na granicy amerykańsko-meksykańskiej i, według medialnych doniesień, ma zająć się realizacją planu deportacyjnego. W rozmowie z Fox News podkreślił, że działania administracji w tym obszarze są konieczne dla bezpieczeństwa obywateli USA i dotyczą migrantów z kryminalnym bagażem, a nie dzieci.

– Zamierzamy przeprowadzić tę operację i nie będziemy przepraszać. Sprawimy, że nasza społeczność będzie bezpieczniejsza. To wszystko dla dobra narodu. Będziemy to kontynuować, a nie przepraszać. Idziemy naprzód – stwierdził. Zapytał również pogrążoną w rozpaczy gwiazdę, dlaczego nie płacze z powodu tych, którzy zmarli po zażyciu fentanylu przywiezionego do USA przez południową granicę.

twitter

Ostrzejszego komentarza w sprawie udzielił były kandydat Partii Republikańskiej do Senatu ze stanu Utah, Sam Parker.

"Deportować Selenę Gomez. Selena Gomez wybrała nielegalnych imigrantów zamiast Ameryki, ponieważ jest potomkinią trzeciego pokolenia nielegalnych imigrantów z Meksyku, którzy otrzymali obywatelstwo w ramach amnestii z 1987 roku. Ma roszczeniowe podejście do Ameryki, tak jak jej nielegalni dziadkowie. Może Selena też powinna zostać deportowana?" – napisał na X.

twitterCzytaj też:

Gwiazda płacze po decyzji Donalda Trumpa. "Nie wiem, co robić"Czytaj też:

Czy Trump powinien deportować Polaków? Są wyniki sondażu