Sylwester Polsatu już nie w tym mieście. Decyzja zapadła

Mamy dopiero sierpień, jednak w mediach już pojawiły się pierwsze doniesienia dotyczące tegorocznych koncertów sylwestrowych. Jak podał branżowy serwis Press.pl, miasto Toruń nie planuje w tym roku organizowania imprezy plenerowej wspólnie z telewizją Polsat.

Stacja od 2015 r. realizowała koncerty sylwestrowe na Śląsku. Były to różne lokalizacje: teren przed katowickim Spodkiem, Park Śląski bądź Stadion Śląski w Chorzowie. W 2024 r. przetarg na organizację sylwestra wygrała Telewizja Polska. Polsat przeniósł swoją imprezę do Torunia. Zarówno w 2024, jak i 2025 r. koncert odbył się na Rynku Staromiejskim. Scena została wkomponowana w otoczenie zabytkowych kamienic w samym sercu miasta.

Sylwester Polsatu tym razem nie w Toruniu

– W tym roku nie planujemy realizacji koncertu sylwestrowego we współpracy z Polsatem – poinformował Press.pl Marcin Centkowski, rzecznik prasowy prezydenta Torunia. – Po sukcesie "Sylwestrowej Mocy Przebojów" podjęliśmy wspólnie z samorządem województwa kujawsko-pomorskiego decyzję o organizacji wydarzenia w 2025 r. Była to jednak ostatnia odsłona współpracy z Polsatem w tym obszarze. Nie było również mowy o wieloletniej umowie na realizację przedsięwzięcia – wyjaśnił.

– W najbliższych trzech latach miasto będzie współtworzyć markę jednego z najważniejszych festiwali filmowych na świecie – Camerimage, który od tegorocznej edycji będzie funkcjonował pod nazwą Toruń Camerimage – przekazał.

Sylwester 2025. Wyniki oglądalności

W ubiegłym roku liderem oglądalności w sylwestra była Telewizja Polska. Imprezę w TVP2 od godz. 19:45 do 0:30 oglądało średnio 2,57 mln osób (co dało 21,66 proc. udziału w rynku telewizyjnym), a w TVP Polonia – 282,7 tys. (2,38 proc.). Nieco gorzej wypadło wydarzenie Polsatu. "Sylwestrową Moc Przebojów" w godz. 19:45-0:30 śledziło średnio 2,32 mln widzów (19,57 proc. udziału). Dużo słabszy wynik zanotowała TV Republika. Jej imprezę sylwestrową w Chełmie w godz. 19:45-0:30 oglądało 1,15 mln osób (9,69 proc.).

W grupie wiekowej 16-59 lat "Sylwestrowa Moc Przebojów" zanotowała 1,43 mln widzów (22,98 proc. udziału), wyprzedzając "Sylwestra z Dwójką" (1,31 mln widzów; 21,16 proc. udziału) oraz sylwestra Republiki (412,9 tys. widzów; 6,66 proc. udziału).

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