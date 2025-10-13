TVN zmieni właściciela? Warner Bros. Discovery odrzuca ofertę przejęcia

Oferta Paramount Skydance opiewała na około 20 dolarów za akcję. Dla akcjonariuszy Warner Bros. Discovery było to jednak za mało – poinformowała agencja Bloomberg News. W piątek akcje WBD zamknęły się na poziomie 17,10 dolarów. Wycena koncernu wynosi 42,3 mld dolarów.

Bloomberg nie podał, czy złożona oferta obejmowała również przejęcie zadłużenia Warner Bros. Discovery, które na dzień 30 czerwca 2025 r. wynosiło 35,6 mld dolarów. Według nieoficjalnych doniesień, po fiasku wstępnych rozmów Paramount Skydance rozważa kilka możliwości, w tym podwyższenie oferty. W grę ma wchodzić także uzyskanie dodatkowego wsparcia od partnera finansowego.

Fuzja medialnych gigantów? Zmiany dotknęłyby TVN

Przypomnijmy, że w sierpniu doszło do fuzji Paramount Global i Skydance Media. Na czele Paramount Skydance stanął David Ellison, amerykański producent filmowy, syn Larry'ego Ellisona, multimiliardera, współzałożyciela Oracle Corporation, drugiego najbogatszego człowieka na świecie.

Do Paramount Skydance należą m.in. CBS, Comedy Central, Nickelodeon, MTV i BET. Z kolei Warner Bros. Discovery to właściciel takich marek, jak HBO Max, CNN, TLC, Cartoon Network oraz Grupy TVN. – Fuzja Paramount Skydance i Warner Bros. Discovery wzmocniłaby portfolio nowej grupy zarówno po stronie programmingowej, jak i dystrybucyjnej, w domyśle dała również potężne zaplecze finansowe, technologiczne i polityczne rodzinie Ellisonów – skomentował w rozmowie z serwisem Press Marek Sowa, ekspert rynku medialnego, były prezes Agory i Ringier Axel Springer Polska.

Sprzedaż TVN

Temat sprzedaży stacji TVN trwa od wielu miesięcy. W kwietniu media donosiły, że najbogatszy Polak Michał Sołowow, który był zainteresowany zakupem telewizji, wycofał swoją propozycję. Jego oferta była najwyższa. Oprócz Sołowowa w wyścigu o TVN startowało m.in. konsorcjum około 30 polskich inwestorów skupionych wokół Wirtualnej Polski.

W grudniu ub.r. agencja Reutera podała, że koncern Warner Bros. Discovery zaczął przygotowania do sprzedaży Grupy TVN. Wkrótce potem premier Donald Tusk poinformował o wpisaniu TVN-u na listę podmiotów strategicznych podlegających ochronie.

