Trzaskowska wystawiła na aukcję WOŚP "korale o wielkiej mocy"

Trzaskowska jako żona Rafała Trzaskowskiego mocno wspierała go w trakcie prezydenckiej kampanii wyborczej. Teraz postanowiła przekazać symboliczny przedmiot na rzecz WOŚP.

– Na WOŚP przekazuję korale o wielkiej mocy, które otrzymałam w prezencie. Byłoby fantastycznie, gdyby kolejni właściciele tych korali wystawiali je (...) w kolejnych latach, aby mogły one służyć wszystkim do końca świata. I jeszcze jeden dzień dłużej – mówi Małgorzata Trzaskowska w nagraniu opublikowanym na Instagramie.

Z opisie aukcji czytamy: "Korale mocy (drewniane), które stały się symbolem kampanii w 2025 roku. To nie tylko unikatowy przedmiot, ale także znak siły, wspólnoty i zaangażowania w ważną ideę. Dołącz (...) i pozwól, aby Korale Mocy trafiły właśnie do Ciebie". W piątek wartość aukcji osiągnęła prawie 9 tys. złotych.

Przypomnimy, że korale te przekazała Trzaskowskiej Joanna Senyszyn, która swoją przygodę z wyborami prezydenckimi zakończyła po pierwszej turze. Czerwone korale Senyszyn miała na sobie w trakcie wydarzeń kampanijnych. m.in. w trakcie debat kandydatów w stacjach telewizyjnych.

– To bardzo dobry pomysł, dlatego że powinniśmy wszyscy wspierać Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, bo to jest taki już społeczny ruch, który powoduje taką ludzką aktywność i powoduje, że tak razem chcemy coś dobrego zrobić bez względu na poglądy – powiedziała Senyszyn, komentując wystawienie ozdoby przez Trzaskowską na aukcję WOŚP.

Wsparcie Senyszyn nie pomogło

Po przegranej Rafała Trzaskowskiego, Joanna Senyszyn, nie szczędziła słów krytyki wobec sztabu kandydata KO. – Sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego nie miał pomysłu na kampanię od samego początku. Oni jakby nie rozumieli, że kampania wyborcza opiera się na emocjach. (...) Popełniali różnego rodzaju błędy. Największym błędem było to, że kampanię prowadzili politycy, którzy na prowadzeniu kampanii się nie znają, zamiast fachowców, którzy na prowadzeniu kampanii się znają – oceniła była poseł SLD na antenie Kanału Zero. – Natomiast Nawrocki miał fachowców – podkreśliła.

Senyszyn pojawiła się w niedzielę 25 maja na marszu Rafała Trzaskowskiego w Warszawie. Zabrała głos ze sceny. Wręczyła Małgorzacie Trzaskowskiej korale, które stały się symbolem prowadzonej przez nią kampanii wyborczej.

