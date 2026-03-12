Alarm przed Oscarami. FBI ostrzega przed możliwym atakiem

Podczas tegorocznej gali Oscarów zostaną zwiększone środki bezpieczeństwa. To prawdopodobnie wynik ostrzeżenia FBI o możliwym "niespodziewanym ataku" dronów Iranu na Kalifornię. Producenci ceremonii zapewniają jednak, że uczestnicy niedzielnego wydarzenia będą mogli czuć się bezpiecznie.

Alarm bezpieczeństwa przed Oscarami 2026

Rozdanie Oscarów odbędzie się w Dolby Theatre już w niedzielę 15 marca. W Polsce transmisja z wydarzenia zaplanowana jest w nocy z niedzieli na poniedziałek, od północy do godz. 3.00 nad ranem. Podczas środowej konferencji prasowej, zorganizowanej kilka dni przed jedną z najważniejszych nocy w Hollywood, producenci wykonawczy transmisji – Katy Mullan i Raj Kapoor – podkreślili, że kwestie bezpieczeństwa traktowane są przez nich priorytetowo.

– Mamy wsparcie FBI i LAPD i współpracujemy bardzo blisko– powiedział Kapoor. – Show musi działać jak w zegarku, jednak, przede wszystkim, chcemy, aby każdy, kto przychodzi na tę galę, kto ją ogląda, a nawet, kto stoi na zewnątrz barier jako fan, czuł się bezpiecznie, chroniony i mile widziany. To nasz obowiązek jako zespołu producenckiego, aby to zapewnić i aby to było odczuwalne dla wszystkich – dodał.

Serwis The Hollywood Reporter zwrócił się o komentarz w tej sprawie do służb. Departament Szeryfa Hrabstwa Los Angeles w oświadczeniu podkreślił, że w związku z napiętą sytuacją międzynarodową utrzymuje podwyższony poziom gotowości.

"W świetle bieżących wydarzeń na świecie nasz Departament utrzymuje podwyższony poziom gotowości i zwiększoną czujność, kontynuując ochronę mieszkańców Hrabstwa Los Angeles. Ściśle współpracujemy z naszymi federalnymi i lokalnymi partnerami w służbach bezpieczeństwa, wymieniając informacje wywiadowcze, monitorując trwający konflikt na Bliskim Wschodzie i oceniając ewentualne skutki dla naszych społeczności. Bezpieczeństwo publiczne pozostaje naszym najwyższym priorytetem" – przekazano.

W oświadczeniu dodano również, że służby pozostają czujne wobec wszystkich możliwych zagrożeń, w tym działań pojedynczych sprawców, tzw. komórek uśpionych, a także zaawansowanych zagrożeń technologicznych i cybernetycznych.

Choć gala rozdania Oscarów od lat jest po ścisłą ochroną, to w tym roku środki bezpieczeństwa zostały dodatkowo wzmocnione.

