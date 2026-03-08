Od ucznia Geremka i Morina wymagamy jednak więcej

My swoje przecieki opublikowaliśmy w zeszłym tygodniu: że na pole position trafił Lucjusz Nadbereżny. Ale oczywiście możemy dodać, że w ostatnich dniach przed ogłoszeniem bardzo mocno o swoją pozycję walczył Przemysław Czarnek. A jak wyjdzie? Nie mamy wątpliwości: jak zawsze.

Zabawna (choć w sumie i smutna) historia: kiedy rozpytywaliśmy tu i ówdzie w PiS o rozmaite rzeczy w związku z prezentacją, zadziwiająco liczna okazała się frakcja osobników przekonanych, że nie ma się co ekscytować, bo i tak nie ma to znaczenia. Przyznajemy, takich nastrojów w partii nie pamiętamy od czasu przegranych wyborów w 2011 r.