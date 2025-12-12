Porównano dwie pierwsze damy. Jest wynik sondażu

Pierwszą damą w Polsce od 6 sierpnia 2025 roku jest Marta Nawrocka. Żona prezydenta Karola Nawrockiego od początku dała do zrozumienia, że będzie podejmowała różne prospołeczne inicjatywy i aktywnie angażowała się w życiu publiczne. Oprócz akcji charytatywnych i spotkań z ludźmi, komunikuje się z Polakami za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych. Niedawno założyła fundację "Blisko Ludzkich Spraw", której celem jest walka z hejtem, a także wystąpiła w spocie Polskiego Związku Piłki Nożnej, u boku Ewy Pajor i Roberta Lewandowskiego, aby wesprzeć polskie starania o organizację w 2029 r. piłkarskich mistrzostw Europy kobiet.

Poprzedniczka Marty Nawrockiej – Agata Kornahauser-Duda stroniła od błysku fleszy i raczej trzymała się w cieniu męża, przez co niejednokrotnie była atakowana. Zarzucano jej brak głosu i zaangażowania w ważne społeczne kwestie. Jej postawę wyjaśnił prezydent Andrzej Duda, podkreślając, że było to zamierzone działanie. – Nie chciała stać się osobą publiczną i wejść do tego życia – mówił w rozmowie z Żurnalistą były prezydent. Jak dodał, widząc, co media zrobiły z Lechem Kaczyńskim i Marią Kaczyńską, nie chciała dla siebie podobnego życia. Stąd m.in. stanowcza decyzja o nieudzielaniu wywiadów.

Agencja SW Research na zlecenie Onetu zapytała Polaków, która z tych postaw jest bardziej pożądana.

Nawrocka na tle Kornhauser-Dudy. Polacy odpowiedzieli w sondażu

Sondaż przeprowadzony w dniach 9-10 grudnia 2025 r. przez agencję SW Research na zlecenie Onetu metodą wywiadów on-line objął 813 dorosłych respondentów z reprezentatywnej próby. Ankietowani zostali zapytani: "Jak Pana/Pani zdaniem Marta Nawrocka radzi sobie w roli pierwszej damy w porównaniu do Agaty Kornhauser-Dudy?" – czytamy w serwisie Plejada.pl.

Wyniki badania pokazały, że 40 proc. ankietowanych ocenia postawę Marty Nawrocka lepiej niż sposób pełnienia tej funkcji przez Agatę Kornhauser-Dudę.

9,1 proc. badanych uważa z kolei, że obecna pierwsza dama wypada gorzej od swojej poprzedniczki. 29,5 proc. respondentów ocenia obie panie na podobnym poziomie, a 21,4 proc. zaznaczyło odpowiedź "trudno powiedzieć".

