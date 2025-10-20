Karolak pokazał wulgarny gest na wizji. "Wyszło przypadkowo"

Tomasz Karolak jest jednym z uczestników "Tańca z Gwiazdami" w Polsacie, ale niemal każdy odcinek z jego udziałem wzbudza kontrowersje. Widzowie narzekają, że Karolak się nie stara i zachowuje nonszalancko. W niedzielę kolejny raz dał powód do krytyki.

W trakcie programu prowadzący Krzysztof Ibisz zapowiedział, że Karolak i jego taneczna partnerka Izabela Skierska zaprezentują się po przerwie reklamowej. Widzowie zobaczyli wówczas aktora, który pokazał do kamery środkowy palec. Aktor o chwili zaczął się uśmiechać i gestykulować. "Niech Polsat zaprosi Karolaka do 'Kabaretu na żywo' i wszyscy będą zadowoleni, bo 'Taniec z Gwiazdami' nie bez powodu ma słowo 'taniec' w nazwie. Samba kwadratowa, ciosana jak kołki w tartaku", "Dzięki za środkowy palec! Żenada!", "Za tego fakersa powinien odpaść, pokazał, jaki ma szacunek do widza", "Najgorszy taniec dzisiejszego odcinka, o ile to można tańcem nazwać", "Żenujące. Po co takie pajacowanie?", "Zabawny jesteś Tomku, ale w takim razie idź do kabaretu, a nie na parkiet" – pisali wyraźnie rozzłoszczeni widzowie.

Karolak przeprasza, "jeśli kogoś uraził"

W poniedziałkowe popołudnie na jego Instastory celebryty pojawił się krótki filmik, który nagrał wraz Izabelą Skierską. Tomasz Karolak przeprosił za gest i zapewnił. – Tłumaczę się z tego gestu niefortunnego. Nie będę go powtarzał. Nic się za tym nie kryje. Po prostu wyszło to zupełnie przypadkowo. Chciałem pokazać tak (znak pokoju – przyp. red.). Więc jak kogoś uraziliśmy, to przepraszamy. Nie było to zamierzone zupełnie. Pomyłka – powiedział Karolak.

– Absolutnie nie ma naszej zgody na takie rzeczy – dodała tancerka.

W niedzielę z programem pożegnała się kolejna para – Aleksander Sikora i Daria Syta. W "Tańcu z gwiazdami" wciąż rywalizują: Maurycy Popiel i Sara Janicka, Mikołaj "Bagi" Bagiński i Marta Tarnowska, Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko, Barbara Bursztynowisz i Michał Kassin, Katarzyna Zillmann i JanjaLesar, Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska, a także Tomasz Karolak i Izabela Skierska.

