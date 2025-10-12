Wreszcie inwestycja w prawdziwą wiedzę! Płeć i seksualność na UW
Udostępnijdodaj Skomentuj
Rozrywka

Wreszcie inwestycja w prawdziwą wiedzę! Płeć i seksualność na UW

Dodano: 
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski Źródło: PAP / Albert Zawada
Młodzi wykształceni i z wielkich ośrodków II Kochani, są dobre wiadomości.

Pamiętacie tę atmosferę niezdrowego podjarania Kosmosem, kiedy to polski astronauta poleciał na ISS? Otóż mówiliśmy: nie ma sensu inwestować w eksplorację Kosmosu, iż wszystkiego, czego mogliśmy się o Kosmosie dowiedzieć, to już wiemy, iż to obszar zainteresowań stary, niemodny i już ponadsześćdziesięcioletni (trzy razy próbowaliśmy napisać to słowo).

Artykuł został opublikowany w najnowszym wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.