Są parą? Krupa ucina spekulacje ws. relacji z europosłem PiS

Od kilku tygodni w mediach pojawiają się spekulacje nt. relacji europosła PiS Dominika Tarczyńskiego z modelką i celebrytką Joanną Krupą. Wszystko za sprawą zdjęć ze wspólnej kolacji, podczas które było widać, że nie są sobie obcy.

W sieci pojawiły się doniesienia, że na profilu polityka na Instagramie opublikowana została fotografia z Krupą, która jednak została wkrótce usunięta. Teraz gwiazda odnosi się do medialnej wrzawy. Joanna Krupa dodała na TikToka nagranie, w którym odniosła się do plotek.

Krupa komentuje: Chwaliłabym się

– Kochani, widać, że nawet nie mogę przylecieć sobie do Los Angeles, do spokoju, do mojego domku, do moich piesków, do mojej Asi, bez jakichś dram, bez jakichś plotek. Dopiero przyleciałam z Polski, robiłam mnóstwo wywiadów, wychodziłam na dużo więcej eventów, niż ostatnio pamiętam – powiedziała.

Joanna Krupa zapewnia, że wychodziła na spotkania tylko z kolegami. – Bardzo miałam super czas, też sobie wychodziłam na kolację z kolegami i nagle taki jakiś dramat i plotki, że mam jakiegoś faceta. Kochani, nie mam faceta. Jakbym miała faceta, to bym się chwaliła nową relacją. Ale nie mam czym się na razie chwalić, oprócz mojej pięknej, wspaniałej córeczki, mojego niesamowitego życia professional, moich projektów – zapewniła.

Niedawno w rozmowie z Plejadą modelka również tłumaczyła, że nie przejmuje się plotkami, szczególnie na temat swoich rzekomych związków. – Nigdy się nie przejmowałam plotkami. Nigdy się nie przejmowałam, co ktoś pisze na mój temat. Jak coś nie wychodzi z moich ust, to jest to tylko plotka i w ogóle się tym nie przejmuję. Jestem w branży ponad 20 lat. Machnę ręką i jak mam coś do powiedzenia, to powiem, jak nie, to nie ma tematu – wyznała.

