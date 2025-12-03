Republika stara się o dofinansowanie sylwestra. Pojawiły się problemy

Telewizja Republika zwróciła się do Jarosława Stawiarskiego, marszałka województwa lubelskiego, polityka Prawa i Sprawiedliwości, o niemal 2,5 mln zł dofinansowania na organizację sylwestra w Chełmie. To dwa razy więcej niż stacja Tomasza Sakiewicza dostała rok temu. Pieniądze mają być przeznaczone na wynagrodzenia artystów, oprawę wydarzenia oraz zapewnienie transmisji.

Jak podało Radio Zet, powołując się na jednego z urzędników, znającego kulisy rozmów z Republiką, zarząd województwa zgodził się wesprzeć finansowo imprezę, ale będzie to kwota znacznie niższa niż ta, której oczekiwała telewizja. Chodzi o 1 mln zł netto, czyli 1,23 mln zł brutto. To praktycznie tyle, ile w ubiegłym roku. – Pismo w tej sprawie poszło już do Republiki, urząd czeka na odpowiedź – powiedział urzędnik.

Sylwester Telewizji Republika. Są nowe informacje

Większą sumę na organizację sylwestrowej imprezy zamierza natomiast wygospodarować prezydent Chełma. Początkowo miasto planowało przeznaczyć na ten cel 800 tys. zł (w ubiegłym roku było to 615 tys. zł). Ostatecznie będzie to 880 tys. zł – poinformował w rozmowie z Radiem Zet Kacper Jasyk z Urzędu Miasta Chełm.

Co ważne, miasto nadal nie zawarto umowy z telewizją. Trwają ostatnie rozmowy na ten temat. Wiadomo jednak, że środki z budżetu Chełma nie trafią bezpośrednio do Republiki. Mają być przeznaczone na budowę sceny, wynagrodzenia artystów oraz inne wydatki organizacyjne. Stacja Tomasza Sakiewicza nie zwracała się do władz Chełma o dofinansowanie koncertu sylwestrowego.

Organizatorem wydarzenia ma być Telewizja Republika przy współpracy z Chełmskim Domem Kultury i przy wsparciu Urzędu Miasta Chełm i urzędu marszałkowskiego. Tegoroczna impreza nie obędzie się na Placu Łuczkowskiego, jak w ubiegłym roku, lecz na placu na osiedlu Dyrekcja.

W ubiegłym roku TV Republika pierwszy raz transmitowała zabawę sylwestrową. "Wystrzałowy Sylwester z Republiką na Lubelszczyźnie" poprowadzili Anna Popek i Rafał Patyra oraz Natalia Rzeźniczak i Adrian Borecki. Na scenie pojawiły się głównie gwiazdy disco polo, m.in. Bayer Full, Weekend, Piękni i Młodzi oraz MIG. Byli też zagraniczni goście: Boney M., Capitan Jack i Bad Boys Blue. Sylwestra w Republice oglądało ok. 1,34 mln widzów.

